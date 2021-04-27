دوري أبطال آسيا: الهلال يستعيد توازنه وسقوط أول للدحيل

فايز نور الدين ا ف ب

ياسر الشهراني لاعب الهلال السعودي يحتفل بتسجيله ضد أي جي أم كاي الأوزبكستاني ضمن دوري ابطال اسيا لكرة القدم في جدة في 27 نيسا/ابريل 2021

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الرياض (أ ف ب)

استعاد فريق الهلال السعودي توازنه بفوزه الكبير على نظيره أي جي أم كاي الأوزبكستاني 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما ألحق الشرطة العراقي الهزيمة الاولى بالدحيل القطري 2-1.

في المجموعة الاولى، رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق المواجهتين المباشرتين عن الاستقلال الطاجيكستاني المتصدر الذي أسقط شباب الاهلي الاماراتي بهدف نظيف في اللحظات الاخيرة من اللقاء ليتجمد رصيد الاخير عند اربع نقاط أسوة بأي جي أم كاي ويودّعان البطولة.

ويلتقي الهلال بشباب الأهلي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجمعات مساء الجمعة المقبل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الخمس عن منطقة الغرب الى الادوار الاقصائية، إضافة الى أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

وسقط الهلال أمام الاستقلال 4-1 في الجولة الماضية قبل أن يتعافى الليلة بفوز كبير.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو (38)، والفرنسي بافيتيمبي غوميز (47)، وياسر الشهراني (57).

دخل مدرب الأزرق البرازيلي روجيرو ميكالي المباراة بتغيير طفيف على القائمة الأساسية وذلك بالزج باللاعب الشاب ناصر الدوسري أساسيًا بدلًا من هتان باهبري الذي شارك أساسيًا في المباريات الثلاث الماضية.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الشاب سعد الناصر للمرة الأولى مع الفريق الأزرق الأول، وذلك بعد أن دخل بديلا في الشوط الثاني.

بدأ الهلال المباراة بضغط كبير منذ الدقيقة الأولى، بحثًا عن أخذ الأسبقية، وكان التهديد الأول عن طريق محمد كنو الذي انفرد بمرمى الخصم لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة ليهدر فرصة التسجيل المبكر (4).

استمر بعدها الضغط الهلالي والتسديد على مرمى الفريق الأوزبكي حتى كاد البيروفي كاريلو أن يهز الشباك ولكن راية الحكم أوقفت الهجمة بداعي التسلل (8).

وبعد مرور أربع دقائق كاد فييتو أن يحرز أول الأهداف ولكن كرته مرة بجانب القائم (12). توالت الكرات الهلالية الخطرة حتى استلم محمد كنو كرة مررها له الارجنتيني لوسيانو فييتو ليسددها من خارج منطقة الجزاء اعتلت المرمى بسنتمترات قليلة (20).

وجاءت أول هجمة للفريق الأوزبكي عند الدقيقة (26) ولكن الدفاعات الزرقاء كانت بالمرصاد، لترتد الكرة إلى الهلال ليمرر ناصر الدوسري كرة إلى جوميز الذي حول الكرة برأسه إلى جانب القائم الأوزبكي (27).

واستغل فييتو تمريرة زميله محمد كنو ليسددها بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء معلنًا أول أهداف الهلال (38).

ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف غوميز هدفًا ثانيًا بعد أن وصلت إليه عرضية محمد كنو ليضغها برأسه في الشباك (47).

وأتم الشهراني ثلاثية الهلال بعدما تلقى تمريرة ذكية من فييتو ليسكن الكرة الشباك بشكل رائع (57).

- الشرطة يلحق الهزيمة الاولى بالدحيل -

وحقق الشرطة العراقي فوزه الاول في البطولة القارية هذا الموسم بعد اربع هزائم متتالية عندما ألحق بالدحيل خسارته الاولى 2-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وشكلت الخسارة صفعة للدحيل بقياده مدربه الفرنسي صبري لموشي في مسعاه لبلوغ الدور الـ16 ليتجمد رصيده عند 8 نقاط مقابل ثلاث للشرطة الذي دخل المباراة وهو خارج البطولة أصلا، فيما يلعب لاحقًا في المجموعة ذاتها الاهلي السعودي (7 نقاط) مع الاستقلال الايراني (7 نقاط)، ما يعد بمنافسة محتدمة في الجولة الاخيرة.

وسجل أمجد عطوان (3) ومحمد داود (85) هدفي الشرطة، في حين أحرز مايكل أولونغا (57) هدف الدحيل.

وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب مهدي بن عطية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

© 2021 AFP