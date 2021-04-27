دوري أبطال أوروبا: تشلسي يفرض التعادل على ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف النهائي

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ريال مدريد الاسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بتسجيله هدف التعادل في مرمى تشلسي (1-1) في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 27 نيسان/أبريل 2021.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

فرض تشلسي الانكليزي التعادل على مضيفه ريال مدريد الإسباني 1-1 الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان تشلسي البادئ بالتسجيل عبر الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك (14)، وأدرك الفرنسي كريم بنزيمة التعادل (29).

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية الاربعاء بين باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الانكليزي على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

وقدم تشلسي الذي يمني النفس ببلوغ النهائي الثالث في تاريخه بعد عامي 2008 عندما خسر امام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح و2012 عندما توج بلقبه الوحيد على حساب بايرن ميونيخ الالماني بركلات الترجيح أيضا، مباراة جيدة وكان الأقرب الى العودة الى لندن بفوز غال، لكن مهاجميه تناوبوا على إهدار الفرص السهلة خصوصا الألماني تيمو فيرنر، بالاضافة الى تألق حارس المرمى العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا النجم السابق للنادي اللندني.

ولعب تشلسي بصفوف مكتملة وفضّل مدربه الألماني توماس توخل الساعي الى بلوغ النهائي الثاني على التوالي بعدما خسر نسخة العام الماضي مع فريقه السابق باريس سان جرمان امام بايرن ميونيخ، إشراك مواطنه فيرنر أساسيا على حساب تامي أبراهام والفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو.

في المقابل، وجد النادي الملكي صعوبة كبيرة في فرض أسلوب لعبه وسيطرته على المجريات حيث قابله الضيوف بضغط كبير في منتصف ملعبه.

وخاض بطل اسبانيا المباراة في غياب قائده سيرخيو راموس وجناحه لوكاس فاسكيس ولاعب الوسط الدولي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بسبب الاصابة، فيما عاد قطب الدفاع الفرنسي رافايل فاران الى التشكيلة.

ويأمل ريال مدريد في الظفر باللقب الرابع عشر في تاريخه لتعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في المسابقة التي خاص دور الاربعة فيها للمرة الثلاثين في تاريخه.

وكانت المواجهة الرسمية الأولى لبطل الدوري الإسباني مع تشلسي منذ خسارته أمام النادي اللندني عام 1998 في الكأس السوبر الأوروبية (صفر-1) والأولى على صعيد مسابقة كبرى منذ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 (1-1 ذهاباً و1-2 إياباً).

© 2021 AFP