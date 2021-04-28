الأميركي مارش خلفاً لناغلسمان في تدريب لايبزيغ (تقارير)

كيرستن جونسون ا ف ب

صورة لمدرب فريق سالزبورغ الأميركي جيسي مارش حيث أشارت تقارير عن توليه منصب مدرب لايبزيغ الالماني خلفا ليوليان ناغلسمان المنتقل إلى بايرن ميونيخ

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برلين (أ ف ب)

وافق مدرب سالزبورغ النمسوي، الأميركي جيسي مارش، على شروط خلافة مدرب لايبزيغ يوليان ناغلمسان المنتقل في الصيف المقبل إلى بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وفق ما أشارت تقارير صحافية ألمانية الأربعاء.

ورفض مارش، ابن الـ 47 عاماً، المولود في ولاية ويسكونسون "عرضاً من توتنهام هوتسبر وقرر الإنتقال إلى لايبزيغ"، بحسب ما أفادت مجلة "كيكر".

ولم تشذ "بيلد"، إحدى الصحف الأكثر إنتشاراً في ألمانيا عن نظيرتها، فأشارت إلى أن مارش توصل إلى "إتفاق مبدئي" مع رئيس لايبزيغ أوليفر مينتسلاف.

ويعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب الأميركي نجماً صاعداً في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة المستديرة.

وسيتولى مارش الإشراف على ثالث نادٍ يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ النمسوي.

كما سبق لمارش أن عمل مع لايبزيغ كمدرب مساعد لرالف رانغنيك في موسم 2018-2019، وساهم في وصول النادي إلى نهائي كأس ألمانيا واحتلاله للمركز الثالث في الدوري.

لاحقاً، إنتقل إلى سالزبورغ ليقوده للفوز بثنائية الدوري - الكأس في موسمه الأوّل على دكة المدربين.

وسيخلف مارش في لايبزيغ المدرب ناغلمسان (33 عاماً) المنتقل إلى بايرن في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده معه الثلاثاء بدلاً من هانزي فليك الذي سيغادر نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحافية أن متصدر "البوندسليغا" دفع حوالي 30 مليون يورو (36 مليون دولار) من أجل التعاقد مع ناغلسمان الذي سيبلغ 34 عاماً في تموز/يوليو المقبل، في حالة فريدة كونه أصغر من قائد "عملاق" بافاريا وحارسه الدولي مانويل نوير (35 عاماً).

© 2021 AFP