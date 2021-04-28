المفوضية البريطانية للانتخابات تفتح تحقيقا رسميا بشأن تجديد شقة بوريس جونسون

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لندن (أ ف ب)

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات الأربعاء فتح تحقيق بشأن تجديد شقة بوريس جونسون في داونينغ ستريت بعدما اتهم رئيس الوزراء بتمويل الأشغال من تبرعات خاصة.

وقالت المفوضية "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.

وصرح متحدث باسم الحكومة الثلاثاء أن تكاليف تجديد الشقة تحملها بوريس جونسون من دون أن يحدد ما إذا حصل على قرض سدده بعد ذلك.

وجاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من جلسة الاستجواب الأسبوعية التقليدية لرئيس الحكومة في مجلس العموم التي تعقد عند الساعة 11,00 ت غ.

وبوريس جونسون متهم من قبل مساعده السابق ومهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 دومينيك كامينغز بارتكاب مخالفات، وهو يستعد لمواجهة انتقادات المعارضة العمالية.

وكان كامينغز شن الجمعة هجوما عنيفا على رئيس الوزراء معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة.

وبين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينغ ستريت.

وبعد أشهر من الجدل ، قال وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان الجمعة إن جونسون تحمل التكاليف "من أمواله الخاصة".

وبعد ورود الاتهامات، دعت المعارضة العمالية الأحد إلى إجراء تحقيق مستقل "كامل" في كيفية إنفاق حكومة جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

© 2021 AFP