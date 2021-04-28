بطولة فرنسا: رئيس مرسيليا مع تقليص عدد الأندية إلى 18

نيكولا توكا ا ف ب

رئيس مرسيليا بابلو لونغوريا في مؤتمر صحافي في ملعب فيلودروم في 28 نيسان/ابريل 2021

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مرسيليا (أ ف ب)

يفضّل رئيس نادي مرسيليا الفرنسي بابلو لونغوريا تقليص عدد أندية دوري الدرجة الأولى في كرة القدم من 20 إلى 18، لرفع قيمة المنافسة والاثارة.

وقال لونغوريا الاربعاء في مؤتمر صحافي في ملعب فيلودروم "اعتقد ان المستقبل يمرّ في تقليص عدد الأندية في البطولات. يجعلها أكثر جاذبية. سيكون دوري الدرجة الأولى أكثر إثارة اذا قلصنا عدد الاندية ورفعنا مستوى التنافسية".

وتابع الإسباني "يجب أن نفكر في مستقبل كرة القدم. نخوض مباريات كثيرة واللاعبون هم العناصر الرئيسة. شاهدتهم نصف نهائي دوري ابطال اوروبا أمس والمباريات الاخيرة في البطولات المحلية. اللاعبون يجدون صعوبة (في اللعب). في بعض فترات هذا الموسم، خاض اللاعبون 3 مباريات في اسبوع مع منتخباتهم. في بطولات أخرى لعبوا حتى آب/أغسطس. يجب أن نحترمهم".

وأردف لونغوريا "اعتقد انه في السنوات الأخيرة، كان الدوري الألماني (18 ناديا) الأكثر اثارة للاهتمام. بطولة مفتوحة وجاذبة. اعتقد انه سيكون الاتجاه الطبيعي في البطولات الخمس الكبرى، ما عدا انكلترا، لانهم لا يتحدثون عن هذا الامر"، مشيرا الى الاتجاه نحو تقليص عدد اللاعبين في الاندية.

ويحتل مرسيليا المركز السادس راهنا في الدوري الفرنسي، بفارق 18 نقطة عن ليل المتصدر.

© 2021 AFP