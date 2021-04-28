جو بايدن سيزور جيمي كارتر في جورجيا

ماريو تاما غيتي/ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في نيويورك في صورة من أرشيف 2013

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واشنطن (أ ف ب)

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن في جورجيا الخميس الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981.

بمناسبة زيارته إلى هذه الولاية الجنوبية، سيلتقي الرئيس السادس والأربعون للبلاد بالرئيس التاسع والثلاثين، وهو ديموقراطي كذلك، في بلدة بلينز الصغيرة حيث يقيم هذا الأخير منذ مغادرة واشنطن.

لم يحضر جيمي كارتر (96 عامًا) وزوجته روزالين (93 عامًا) حفل تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير في واشنطن.

© 2021 AFP