رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا يخضع لعمل جراحي لنزع حسكة من المريء

ميغيل روخو اف ب/ارشيف

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مونتيفيديو (أ ف ب)

نُقل رئيس الأوروغواي السابق خوسيه "بيبي" موخيكا (85 عاما) إلى المستشفى على وجه السرعة لإزالة حسكة سمكة عالقة في المريء، وفق ما ذكرت مصادر طبية الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

قال الطبيب الخاص للرئيس السابق، راكيل بانون، للصحافيين إن "العملية بسيطة" و"سيعود إلى منزله" الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطباء حاولوا إزالة الحسكة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك ورضخوا لإجراء العمل الجراحي.

اشتهر الرئيس السابق (2010-2015) حد رموز اليسار في أميركا اللاتينية، باتخاذ اجراءات تقدمية في أوروغواي مثل السماح بالإجهاض وزواج المثليين وتشريع الحشيش، ما شكل سابقة في العالم في عام 2013.

لُقب خوسيه "بيبي" موخيكا، المثير للجدل والعفوي "أفقر رئيس في العالم" لأن بطل التقشف تبرع بكل دخله تقريبًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، تخلى عن ولايته كعضو في مجلس الشيوخ، حيث دفع الوباء الرئيس السابق الذي تم انتخابه نائبا لأول مرة في عام 1995، ويعاني من مرض مناعي، إلى الاستقالة.

وقال "أنا مهدد بشكل مضاعف، بسبب الشيخوخة والمرض"، مؤكدا "أغادر ممتنا، مع العديد من الذكريات والحنين".

© 2021 AFP