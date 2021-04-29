الدوري الأميركي للمحترفين: فينيكس يعود إلى الأدوار الاقصائية بعد 11 عاماً

كريستيان بيتيرسن غيتي/ا ف ب

ديفن بوكر لاعب فينيكس صنز (يسار) ضد راجون روندو من لوس انجليس كليبرز ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في فينيكس صنز أرينا في 28 نيسان/ابريل 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

بلغ فينيكس صنز ثاني المنطقة الغربية الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للمرة الاولى منذ 11 عامًا، بفوزه الاربعاء على ثالثها لوس انجليس كليبرز 109-101 بقيادة نجمه كريس بول صاحب 28 نقطة، وحذا حذوه فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز عن الشرقية بتفوّقه على أتلانتا هوكس 127-83.

ولحق الفريقان بيوتا جاز الذي كان أول المتأهلين وبروكلين نتس أول الفرق المتأهلة عن الشرقية.

سجل بول 15 من نقاطه في الربع الأخير ليقود صنز إلى انتصاره الـ44 مقابل 18 هزيمة في وصافة المنطقة الغربية، بفارق مباراتين عن كليبرز الثالث ومباراة عن يوتا المتصدر (45-17).

ودخل صنز الى المباراة آتيًا من رحلة في الساحل الشرقي أنهاها بثلاثة انتصارات وهزيمتين، حيث وضع حدًا لسلسلة من تسعة انتصارات متتالية لنيويورك نيكس.

أضاف بول 10 تمريرات حاسمة وثلاث سرقات للكرة فيما أحرز ديفن بوكر 21 نقطة وست متابعات.

ولم يشارك الوافد الجديد الى كليبرز ديماركوس كازنز في المباراة بعد أن سجل 16 نقطة في اللقاء السابق، فيما استمر غياب كواهي لينارد للمباراة الخامسة تواليًا بسبب إصابة في رجله.

من جانب الخاسر، سجل بول جورج 25 نقطة و10 متابعات فيما أضاف ماركوس موريس 16 نقطة.

في فيلاديلفيا، سجل سيث كوري 20 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز الى فوز كبير 127-83 على أتلانتا هوكس المنقوص.

كما أضاف كل من الكاميروني جويل امبيد وتوبياس هاريس 17 نقطة وسبع متابعات من جانب الفائز، حيث تجاوز ستة لاعبين في صفوفه عتبة العشر نقاط.

حقق سيكسرز انتصاره الـ41 هذا الموسم مقابل 21 هزيمة حيث سجل لاعبوه الـ15 جميعًا في اللقاء.

وقال امبيد بعد الفوز "دخلنا الى الموسم والهدف الفوز بالدوري. هناك العديد من الخطوات لتحقيق ذلك ولكن نملك كل الامكانات لتحقيقه".

خاض هوكس المواجهة بغياب العديد من نجومه أبرزهم تراي يونغ (كاحله الايسر)، كام ريديش (وتر أخيل) ودي أندري هنتر (ركبته اليمنى).

سجل شايك ميلتون والتركي فوركان كوركماز 12 نقطة لفيلاديلفيا، فيما أضاف تايريز ماكسي 11. أما من جانب الخاسر سجل جون كولينز 21 نقطة مقابل 14 لسولومون هيل، 11 لسكايلر مايز، و11 للو وليامس.

فيما أنهى السويسري كلينت كابيلا اللقاء بثماني متابعات ليفشل للمرة الاولى في 15 مباراة من الوصول الى عتبة العشر متابعات.

© 2021 AFP