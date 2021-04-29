بطولة ألمانيا: لايبزيغ يعيّن الأميركي مارش بدلا من ناغلسمان

كريستوف ستاخه ا ف ب/ارشيف

انتقل الاميركي مارش من سالزبورغ النمسوي إلى لايبزيغ الالماني

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

سيتولى الأميركي جيسي مارش تدريب نادي لايبزيغ الألماني بدءا من تموز/يوليو المقبل، بدلا من يوليان ناغلسمان المنتقل إلى بطل الدوري بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكر ناديه الجديد الخميس.

قال المدير الرياضي للنادي أوليفر مينتسلاف "مع جيسي مارش، استطعنا التعاقد مع مرشحنا المثالي لسدّ فراغ أهم منصب رياضي في النادي، بمدرّب من المستوى الرفيع".

وحظي مارش بعقد لسنتين حتى حزيران/يونيو 2023، مع وصيف الدوري الالماني راهنا.

ورفض مارش، ابن الـ 47 عاماً، المولود في ولاية ويسكونسن "عرضاً من توتنهام هوتسبر (الانكليزي) وقرر الإنتقال إلى لايبزيغ"، بحسب ما أفادت مجلة "كيكر".

ويُعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب الأميركي نجماً صاعداً في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة المستديرة.

وسيتولى مارش الإشراف على ثالث نادٍ يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ النمسوي.

أضاف مينتسلاف "من الواضح انه يحظى بافضلية معرفته للنادي، المدينة والأهم من كل ذلك، ثقافة نادينا".

كما سبق لمارش أن عمل مع لايبزيغ كمدرب مساعد لرالف رانغنيك في موسم 2018-2019، وساهم في وصول النادي إلى نهائي كأس ألمانيا واحتلاله للمركز الثالث في الدوري.

لاحقاً، إنتقل إلى سالزبورغ ليقوده للفوز بثنائية الدوري - الكأس في موسمه الأوّل على دكة المدربين.

وسيخلف مارش في لايبزيغ المدرب ناغلسمان (33 عاماً) المنتقل إلى بايرن في اغلى صفقة في تاريخ المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده معه الثلاثاء بدلاً من هانزي فليك الذي سيغادر نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحافية أن متصدر "البوندسليغا" دفع حوالي 30 مليون يورو (36 مليون دولار) من أجل التعاقد مع ناغلسمان الذي سيبلغ 34 عاماً في تموز/يوليو المقبل، في حالة فريدة كونه أصغر من قائد "عملاق" بافاريا وحارسه الدولي مانويل نوير (35 عاماً).

© 2021 AFP