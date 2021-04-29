دورة مدريد: أوساكا جاهزة لخوض المنافسات بعد راحة لمدة شهر

مايكل ريفز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

قالت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميا في كرة المضرب إنها احتاجت للخلود الى الراحة على مدى شهر بالكامل، قبل خوض غمار دورة مدريد على الملاعب الترابية التي لا تناسب اداءها كثيرا.

فمنذ خسارتها أمام اليونانية ماريا ساكاري في ربع نهائي دورة ميامي 1000 في 31 آذار/مارس الماضي التي اوقفت سلسلة من 23 انتصارا تواليا، لم تخض أوساكا أي دورة.

وكشفت أوساكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، في شباط/فبراير الماضي "اتخذت فترة توقف لأني شعرت بأني في حاجة إلى الهدوء. فبعد مشاركتي في بطولة أستراليا، لم أتخذ اي يوم راحة وعاودت العمل مباشرة ليس في مجال كرة المضرب بل في أمور أخرى".

واضافت "لم أملك الوقت لرؤية عائلتي التي لم أرها منذ عيد الميلاد قبل ذهابي إلى فلوريدا. كنت أريد تمضية بعض الوقت معها والاستمتاع".

وتلتقي أوساكا في الدور الأول من دورة مدريد الجمعة، مواطنتها ميساكي دوي وتريد "تقديم عرض جيد" مع عودتها إلى الملاعب الترابية وقالت في هذا الصدد "أمر مثير العودة للعب على الملاعب الترابية لأنني لم أفز باي دورة حتى الان. هذا الامر يجعلني متوترة بعض الشيء لأنني أريد تقديم أفضل ما لدي".

وعلى الرغم من نجاحاتها الكثيرة لا سيما في البطولات الكبرى حيث احرزت أربعة القاب، لم تفز اليابانية بأي لقب على الملاعب الترابية ولم تتخط الدور الثالث في بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق اواخر ايار/مايو المقبل.

© 2021 AFP