أولمبياد طوكيو 2020 قد يقام بدون جماهير (رئيسة اللجنة المنظمة لفرانس برس)

فيليب فونغ ا ف ب

رئيسة اللجنة المنظمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو خلال مقابلة لوكالة فرانس برس في 30 نيسان/ابريل 2020

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طوكيو (أ ف ب)

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو لوكالة فرانس برس الجمعة أن دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة الى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا قد تقام خلف أبواب مغلقة، وتعهدت بضمان سلامة الألعاب.

وقالت في مقابلة خاصة للوكالة "قد يكون هناك موقف لا يمكننا فيه السماح لأي متفرج بالحضور"، مضيفة أن الألعاب لن تكون ناجحة إلا إذا قام المنظمون "بحماية كاملة" للرياضيين والشعب الياباني.

وسبق أن أعلن المنظمون حظر الجماهير من الخارج في الالعاب المؤجلة من 2020 بسبب الجائحة، وقاموا الأربعاء بتأجيل اتخاذ قرار بشأن المشجعين المحليين حتى حزيران/يونيو المقبل، حيث أشاروا إلى موجة جديدة من الإصابات في اليابان.

وأوضحت هاشيموتو أن "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تسمية الألعاب بأنها ناجحة هي حماية أرواح وصحة الرياضيين وشعب اليابان بشكل كامل".

ويؤيد معظم الناس في اليابان تأجيل الألعاب أو إلغائها التام، وقد أدى الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس إلى حالة الطوارئ في طوكيو وأجزاء أخرى من البلاد.

© 2021 AFP