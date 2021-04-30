بطولة إسبانيا: إيقاف كومان لمباراتين بسبب "عدم احترام" الحكم

خوسيه جوردان ا ف ب

المدرب الهولندي رونالدو كومان خلال مباراة فريقه برشلونة ضد فياريال في الدوري الاسباني لكرة القدم، فيلا-ريال، في 25 نيسان/ابريل 2021

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

سيكون برشلونة الإسباني من دون مدربه الهولندي رونالد كومان في مباراتين من الدوري المحلي الذي دخل أمتاره الأخيرة، وذلك بعد إيقافه لـ"عدم احترام" الحكم خلال خسارة الخميس على أرضه ضد غرناطة (1-2) في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

وفُرِضَت على الهولندي البالغ 58 عاماً عقوبة الإيقاف لمباراتين بعدما طُرِدَ الخميس في الدقيقة 66 من المباراة التي كانت ستضع النادي الكاتالوني في الصدارة لو فاز بها.

وبحسب بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة عوقب كومان بسبب "مواقف مهينة أو غير محترمة تجاه الحكام، المسؤولين أو السلطات الرياضية".

ولن يكون المدرب الهولندي بصحبة فريقه في مباراتيه المصيريتين على أرض فالنسيا الأحد وعلى "كامب نو" ضد أتلتيكو مدريد المتصدر في نهاية الأسبوع التالي حيث سيحاول العملاق الكاتالوني إزاحة الأخير عن الصدارة وتجريد غريمه الملكي ريال مدريد من اللقب.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في الدوري قبل خمس مراحل على ختام الموسم الذي يشهد صراعاً حامياً جداً بين أربعة فرق على اللقب، إذ يتخلف فريق كومان بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتصدر وعلى نفس المسافة من ريال الثاني، فيما يتقدم بفارق نقطة فقط عن إشبيلية الرابع الفائز بمبارياته الخمس الأخيرة.

© 2021 AFP