دورة مدريد: بداية ناجحة لأوساكا في سعيها للقب أوّل على الملاعب الترابية

مايكل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

استهلت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثانية عالمياً، مشوارها في دورة مدريد في كرة المضرب، إحدى دورات "البريميير" للسيدات، بفوزها على مواطنتها ميساكي دوي 7-5 و6-2 في الدور الأوّل الجمعة، وذلك في سعيها للفوز بلقبها الأوّل في مسيرتها على ملاعب ترابية.

واحتاجت اللاعبة، البالغة 23 عاماً، إلى 87 دقيقة فقط للتأهل إلى الدور 32، في مباراة خسرت خلالها ارسالها في مستهلها، وسددت 6 ارسالات ساحقة، حسمت في الاخير المباراة لصالحها، وكسرت إرسال منافستها خمس مرات.

وهي الخسارة العشرين لدوي، المصنفة 79 عالمياً، في 21 مباراة خاضتها أمام مصنفات ضمن العشرة الأوليات.

ويتضمن سجل أوساكا الفائزة ببطولتي الولايات المتحدة واستراليا في بطولات الغراند سلام، سبعة ألقاب حققتها على ملاعب صلبة، لكنها ما تزال تسعى خلف لقبها الأوّل على التراب.

وأقرب ما وصلت إليه اليابانية لتحقيق هدفها كان وصولها إلى الدور نصف النهائي في دورة شتوتغارت الألمانية في عام 2019.

وضربت أوساكا التي وصلت إلى ربع نهائي دورة مدريد في عام 2019 كأفضل نتيجة لها في العاصمة الإسبانية، موعداً في الدور التالي مع التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 20 والفائزة على الصينية تشيانغ وانغ 6-1 و6-3.

وقلبت اليونانية ماريا ساكاري التي كانت أنهت سلسلة من 23 فوزاً توالياً لأوساكا في دورة ميامي الأميركية بداية هذا الشهر، تخلفها بالمجموعة الأولى إلى فوز على الأميركية أناندا أنيسيموفا صفر-6 و6-1 و6-4، وتأهلت إلى الدور التالي.

وعلى غرار أوساكا، تبحث البيلاروس أرينا سابالينكا عن لقبها الأوّل على الملاعب الترابية، علماً أن مسيرتها تتضمن الفوز بـ 9 ألقاب.

ورفعت سابالينكا من مستواها أمام المخضرمة الروسية فيرا زفوناريفا (36 عاماً) لتفوز بسهولة 6-1 و6-2.

وأنهت، ابنة الـ 22 عاماً، بتأهلها إلى الدور الثاني النحس الذي يلاحقها في مدريد بعدما كانت خرجت من الدور الأوّل عامي 2018 و2019.

وفازت الأميركية جيسيكا بيغولا على الرومانية سورونا سيرستيا 7-6 (7-5) و6-3.

وكانت سيرستيا (31 عاماً) أحرزت لقب دورة اسطنبول التركية الاسبوع الماضي على ملاعب ترابية، وهو لقبها الثاني في مسيرتها بعد 13 عاماً على لقبها الأوّل.

© 2021 AFP