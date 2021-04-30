عشرات الجرحى بينهم 20 بحالة حرجة في انهيار مدرّج خلال حفل يهودي بشمال إسرائيل

أحمد غرابلي ا ف ب/ا ف ب

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ميرون (اسرائيل) (أ ف ب)

أصيب عشرات الأشخاص بجروح، عشرون منهم على الأقلّ "حالتهم حرجة"، إثر انهيار مدرّج خلال حفل ديني يهودي في شمال إسرائيل، بحسب ما أفادت فرق الإسعاف فجر الجمعة.

وقال زكي هيلر، المتحدّث باسم نجمة داود الحمراء، في بيان مقتضب إنّ "فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء وسيارات إسعاف تعالج عشرات الجرحى"، بمن فيهم "20 مصاباً حالتهم حرجة".

ووقعت المأساة أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون (الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد.

ويؤمّ اليهود هذا المقام في رحلة حجّ تنظّم سنوياً بمناسبة عيد "لاغ بعومر" الذي يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء فتّاك تفشّى بين طلاب مدرسة تلمودية في زمن الحاخام الذي عاش في القرن الثاني الميلادي والذي يُنسب إليه كتاب الزوهار، أهم كتب التصوّف اليهودي.

وليل الخميس-الجمعة تقاطر آلاف المؤمنين إلى هذا المقام، في أضخم حدث تشهده الدولة العبرية منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وسمحت السلطات الإسرائيلية بتجمّع عشرة آلاف شخص على الأكثر في محيط القبر، لكنّ منظّمي الحفل أفادوا بأنّ أكثر من 650 حافلة استؤجرت في جميع أنحاء الدولة العبرية لنقل المؤمنين إلى المكان، أي ما لا يقلّ عن 30 ألف شخص، في حين أكّدت الصحافة المحليّة أنّ عدد الذين تقاطروا إلى المقام بلغ مئة ألف حاج.

ووقعت الكارثة بعيد منتصف الليل حين انهار قسم من المدرّجات، فسادت حالة هرج ومرج وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف التي آزرتها مروحيات شاركت في إخلاء الجرحى.

وسرعان ما تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة مروّعة ظهرت فيها أكثر من عشر جثث وقد صفّت بجانب بعضها البعض ولفّت بأغطية بلاستيكية.

© 2021 AFP