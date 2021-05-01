الدوري الأميركي للمحترفين: كيغنز يفسد عودة ليبرون

كيفورك دجانسيزيان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل ليبرون جيمس 16 نقطة في سلة ساكرامنتو بعد عودته من الاصابة

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لوس انجليس (أ ف ب)

عاد "الملك" ليبرون جيمس من أطول فترة غياب عن ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكن فريقه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب مُني بخسارة على أرضه أمام ساكرامنتو كينغز 110-106 الجمعة.

على ملعب "ستيبلز سنتر"، سجّل ليبرون، المتوّج بلقب الدوري مع ثلاثة أندية مختلفة، 16 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، بعد غيابه 20 مباراة بسبب التواء في كاحله. لكن اللاعب المخضرم خسر الكرة (تورن أوفر) خمس مرات في 32 دقيقة أمضاها على أرض الملعب.

قال ليبرون بعد المباراة "خرجت سالما. هذه بداية جيدة".

ويحتاج جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، لمزيد من الوقت والاحتكاك، لاستعادة فورمته قبل الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

تابع "كان شعوري جيدا في أول مباراة في ستة أسابيع. كان كاحلي مشدودا في بعض الأحيان. هناك تحركات وأمور مختلفة لم أقم بها. مع تقدّم المباريات ستتحسّن الأمور".

وفي غياب ليبرون، أضاف ليكرز إلى تشكيلته أندريه دروموند وبن ماكلمور، كما استعاد نجمه الآخر أنتوني ديفيس الغائب لمدة تسعة أسابيع بسبب الاصابات.

وكان ليكرز في المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية عندما تعرض جيمس للاصابة، لكن فريقه خسر 13 مرة مقابل 8 انتصارات في فترة غيابه، وخسر الآن ست مرات في آخر 8 مباريات.

تابع ليبرون "كان موسما رهيبا. أحيانا نخوض مباراتين في يومين، وقد نخوض أربع مباريات في غضون أسبوع. كان موسما سريعا للغاية".

وبلغ معدله قبل الاصابة 25,4 نقطة و7,9 متابعات و7,9 تمريرات حاسمة في المباراة.

ولم يكن من المقرّر خوضه المباراة قبل ساعتين من موعد بدايتها، لكنه أجرى اختباراً أخيراً على كاحله في عملية الاحماء ثم أعلن مشاركته.

وتقدّم ليكرز بفارق 10 نقاط في نهاية الربع الثالث، لكن كينغز تفوّق في الرابع 32-18.

وكان تايريز هاليبورتون أفضل مسجّل لكينغز مع 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف لاعب الارتكاز ريشاون هولمز 22 نقطة و9 متابعات.

وحقق كينغز فوزه الأول في ملعب ستيبلز سنتر منذ العام 2018، ومن دون ديأرون فوكس بسبب بروتوكول كورونا وهاريسون بارنز المصاب.

وكان ديفيس أفضل مسجل لدى ليكرز مع 22 نقطة و11 متابعة واضاف دروموند 17 نقطة.

© 2021 AFP