بطولة إنكلترا: كلوب يخشى أن يكون سيتي أكثر قوة الموسم المقبل

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لندن (أ ف ب)

أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي عن خشيته من أن يكون مانشستر سيتي، الذي بات على مشارف الفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الحالي، أكثر قوة الموسم المقبل.

وبات فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا قاب قوسين من استعادة لقب الدوري الذي فاز به ليفربول الموسم الماضي.

وظفر سيتي هذا الموسم بكأس رابطة الأندية، ويسعى إلى خوض أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب نصف النهائي.

والمفارقة أن ليفربول قد يحسم اللقب لصالح سيتي، في حال فاز الأخير على كريستال بالاس السبت، وفاز رجال كلوب على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الأحد.

وبعد تأخره كثيراً عن سيتي خلال حملة دفاع عن اللقب تعرقلت جراء كثرة الإصابات، لا يتوقع كلوب أن تكون الأمور أسهل في الموسم المقبل، خصوصاً مع تحسن مستوى يونايتد وتشلسي.

وقال كلوب "نحن مسؤولون عن الأشياء التي تحدث لنا. لقد كنا حاضرين باستمرار في مباريات نصف النهائي في السنوات القليلة الماضية ونقاتل من أجل ألقاب الدوري".

وأضاف "إنهم (سيتي) يستحقون الوضع الذي هم فيه. هذه هي كرة القدم، هذا عادل. لقد فازوا بالعديد من المباريات".

وتابع الألماني "سنواجههم مرة أخرى العام المقبل، لكن هذا العام لا يمكننا سوى إنهاء موسمنا بأفضل ما يمكن، وليس لدينا علاقة بالأدوار نصف النهائية والنهائية".

ويلتقي ليفربول، سادس الترتيب، مع يونايتد الأحد، بحثاً عن فوزه الأول على ملعب "أولد ترافورد" منذ سبع سنوات.

ورغم ذلك، فإن الفوز أمر ضروري إذا أراد الـ"ريدز" الإبقاء على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما أقر كلوب بأن الأمور ستزداد صعوبة في الموسم المقبل.

وقال إن "الأمر يصبح دائما أكثر صعوبة لأن سيتي لا يتوقف أبداً. هذا واضح. لم يتوقفوا ولن يتوقفوا".

وأوضح أن "يونايتد قادم بالتأكيد، يمكن للجميع رؤية ذلك. من الواضح أن تشلسي في مكان رائع، فريق كبير. توماس (توخل) ورث هدية ويمكنك أن ترى أنها جيدة حقاً، لذا لن يصبح الأمر أسهل".

وأضاف "نحن لا نتحدث فقط عن سيتي، سيكون هناك فرق أخرى بالتأكيد. علينا التعامل مع كل الفرق الأخرى التي تتمتع بقوة مذهلة ولكنها لا تزال تحت الرادار مثل ليستر".

وختم بالقول إن "لا أحد يجب أن يشطب توتنهام أو أرسنال. من الواضح أن وست هام يطير الآن. فكيف يمكن أن يكون أسهل؟ إنه ليس سيتي فقط".

© 2021 AFP