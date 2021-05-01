كأس المانيا: دورتموند يسحق هولشتاين كيل بخماسية ويلحق بلايبزيغ الى النهائي

فريدمان فوغل تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبا بوروسيا دورتموند الأميركي جيوفاني رينا (إلى اليمين) والانكليزي جايدون سانشو يحتفلان بالفوز على هولشتاين كيل من الدرجة الثانية في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، في الأول من أيار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

سحق بوروسيا دورتموند منافسه هولشتاين كيل من الدرجة الثانية بخماسية نظيفة في نصف نهائي مسابقة كأس المانيا لكرة القدم ليلحق بلايبزيغ الى مباراة القمة.

وكان لايبزيغ تخطى فيردر بريمن بصعوبة بالغة بعد فوز عليه 2-1 بعد التمديد، مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي.

ويمني دورتموند النفس في احراز لقبه الاول في المسابقة منذ عام 2017، في حين يسعى لايبزيغ الى تقديم هدية وداعية لمدربه الشاب يوليان ناغلسمان الذي سينتقل لتدريب بايرن ميونيخ خلفاً لهانزي فليك في الموسم المقبل.

خاض دورتموند المباراة في غياب هدافه النروجي ايرلينغ هالاند بسبب اصابة عضلية، لكن نجاعته التهديفية لم تتأثر اطلاقاً كما تدل النتيجة وقد نجح في حسم النتيجة في الشوط الاول بتسجيله أهدافه الخمسة عن طريق الاميركي الشاب جيوفاني رينا (16 و23) وماركو رويس (26) والبلجيكي ثورغان هازار (32)، قبل ان ينهي الانكليزي الشاب جود بيلينغهام مهرجان الاهداف (42).

وتقام المباراة النهائية لكأس المانيا على ملعب برلين الاولمبي في 13 ايار/مايو الحالي لكن من دون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الالماني لكرة القدم الذي أصدر بيانا جاء فيه أنه "وفقاً للقوانين المرعية الإجراء في مكان المباراة في برلين، من المستحيل التقدم بطلب لاستقبال الجماهير".

© 2021 AFP