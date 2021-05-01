17 مليار دولار لتحسين الأمن الغذائي في إفريقيا

جون ويسيلز ا ف ب

رجل يعقم متجر في دكار عاصمة السنغال في 11 أيار/مايو 2020

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باريس (أ ف ب)

تعهد تحالف من مصارف متعددة الأطراف للتنمية وشركاء لها بتقديم أكثر من 17 مليار دولار على مدى عدة سنوات لتحسين الأمن الغذائي في إفريقيا.

وصدر هذا الإعلان بعد اجتماع عبر الانترنت بعنوان "الغذاء لإفريقيا" نظمه بنك التنمية الإفريقي وصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية.

من جانبهم، تعهد رؤساء 17 دولة إفريقية حضروا الاجتماع بمضاعفة القدرات الإنتاجية لقطاعاتهم الزراعية بفضل التكنولوجيا والاستثمارات في دخول الأسواق وتطوير الأبحاث.

واعتمد المشاركون بيانا يصف هذه الالتزامات.

ومن إجمالي هذه الوعود، سيأتي أكثر من عشرة مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي برئاسة أكينوومي أديسينا. وهو ينوي استثمار 1,57 مليار دولار في تطوير عشر سلع أساسية يتم اختيارها على مدى السنوات الخمس المقبلة لمساعدة البلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وسيتم تخصيص 8,83 مليارات دولار "لبناء سلاسل قيمة قوية" لهذه السلع على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسب البيان.

ومن جانبه، يعتزم صندوق الأمم المتحدة تقديم 1,5 مليار دولار إضافية لإفريقيا لدعم الجهود الوطنية لتطوير النظم الغذائية والزراعية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس الصندوق غيلبرت هونغبو لوكالة فرانس برس "لا يمكننا أن نترك ملايين الناس يعانون من الجوع والفقر بينما هناك حلول".

وأضاف "يجب أن نستثمر اليوم - وليس غدا - في التكنولوجيا والبحث والابتكار لجعل الزراعة أكثر فعالية وإنتاجية وأكثر جاذبية للشباب وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ وأن تكون مصدرا للدخل اللائق لسكان الريف".

وتابع "نحتاج أيضا إلى الاستثمار في البنية التحتية المبتكرة للتخزين".

وخصص البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا مبلغا يمكن أن يصل إلى 1,5 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024 في الزراعة.

وستقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 3,5 مليارات دولار لتنمية القطاع الزراعي في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس باستثمار 652 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم مبادرات البحث والتطوير في مجال الزراعة في إفريقيا.

© 2021 AFP