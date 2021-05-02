السعودية تعلن السماح لمواطنيها الذين تلقوا لقاح كوفيد بالسفر

عمال سعوديون يضعون الكسوة الجديدة على الكعبة والمصنوعة من الحرير الأسود والمطرزة بآيات قرآنية، في 29 تموز/يوليو 2020 في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت السعودية الأحد أنها ستسمح لمواطنيها الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 بالسفر خارج البلاد في 17 أيار/مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إنه سيتم "اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 (..) الموافق 17 ايار/ مايو 2021"، مشيرة الى أن المملكة ستقوم بفتح كافة حدودها البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح لثلاث فئات بالسفر- من بينها من تلقوا جرعتين من لقاح كوفيد-19، ومن تلقى الجرعة الاولى من اللقاح شرط مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، بالإضافة إلى المتعافين من الفيروس شرط "مرور أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالفيروس".

وبحسب البيان فإن الفئة الثالثة ستكون عبارة عن المواطنين "الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدّموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد- 19 خارج المملكة".

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من تسعة ملايين جرعة من اللقاح حتى الآن.

وتشهد في الأسابيع الاخيرة ارتفاعا في الاصابات بالفيروس.

وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 419 ألف إصابة بالفيروس، وقرابة 7 آلاف حالة وفاة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

© 2021 AFP