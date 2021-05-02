بريطانيا تقلل من أهمية تقارير عن إمكان إطلاق زاغاري-راتكليف المسجونة في إيران

- Free Nazanin campaign/ا ف ب/ارشيف

الإيرانية-البريطانية نازنين راغري-راتكليف مع ابنتها غابرييلا في صورة مؤرخة 23 آب/أغسطس 2018 بعد إفراج موقت عنها من السجن.

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لندن (أ ف ب)

قللت لندن الأحد من أهمية تقارير إعلامية أفادت بأن الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المسجونة في ايران منذ سنوات قد يطلق سراحها قريبا، بعدما وصفت اعتقالها بأنه يرقى الى "التعذيب".

وقالت الحكومة البريطانية إن هناك محادثات مستمرة عقب ذكر التلفزيون الإيراني إمكان إطلاق سراحها في وقت قريب ضمن صفقة تبادل سجناء أوسع ودفع بريطانيا لدين مالي قديم مترتب عليها لإيران.

وصرح متحدث باسم الخارجية "نستمر في رصد خيارات حل هذه القضية التي تعود لأربعين عاما"، في إشارة الى الأموال الايرانية المجمدة في بريطانيا، مضيفا "لن أعلق أكثر باعتبار أن المحادثات القانونية مستمرة".

وزاغاري-راتكليف موقوفة في ايران منذ عام 2016، وأواخر نيسان/ابريل الماضي حكم عليها بالسجن لمدة عام ومنعت من مغادرة ايران لمدة 12 شهرا اضافية.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف انه سمع عن صفقة تبادل سجناء ودفع أموال، وسط المحادثات النووية المستمرة بين ايران والدول الغربية.

وقال لوكالة فرانس برس "لكن لم نعط أي إشارة خاصة الى قرب ابرام اتفاق"، مضيفا "لا أعتقد ان نازانين كان سيحكم عليها مجددا لو كان الأمر على هذا النحو".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب صباح الأحد قبل نشر التقرير إن نازانين "محتجزة بشكل غير قانوني" و"تعامل بالطريقة الأكثر تعسفا وإساءة".

وأضاف راب لشبكة بي بي سي "أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها ترقى إلى التعذيب والإيرانيون ملزمون بشكل واضح، وبلا لبس، الإفراج عنها".

لكن زوج نازانين يعتبر أن زوجته محتجزة رهينة في إطار لعبة سياسية.

وردا على سؤال عما إذا كانت لندن تعتبر أنها "رهينة"، قال وزير الخارجية "من الصعب ادعاء عكس هذا الوصف، سبق أن قلت ذلك".

وأضاف "من الواضح أنها تستخدم في لعبة قط وفأر يلجأ إليها الإيرانيون أو بالتأكيد جزء من النظام الإيراني، ويحاولون استخدامها للضغط على المملكة المتحدة" كغيرها من حاملي الجنسيتين المحتجزين أو الملاحقين من القضاء الإيراني والذين تطالب لندن بالإفراج عنهم "فوراً وبدون شروط".

- ديون قديمة

ويربط ريتشارد راتكليف محنة زوجته بديون بريطانية قديمة مترتبة على بريطانيا تعود الى أكثر من 40 عاما عندما أبرم شاه ايران مع لندن صفقة شراء دبابات ودفع ثمنها 400 مليون جنيه استرليني (550 مليون دولار).

وبعد الاطاحة بالشاه عام 1979 رفضت بريطانيا تسليم الدبابات الى الجمهورية الاسلامية.

وتعترف لندن بأنها مدينة لإيران بمئات ملايين الجنيهات وفق العقد المبرم مع شركة بريطانية وسيطة هي "الخدمات العسكرية الدولية" (آي أم أس)، لكنها تتذرع بعدم القدرة على اعادة المال كونها مقيدة بالعقوبات الدولية المفروضة على ايران.

وقال راب "نحن ندرك أنه يجب سداد ديون شركة +آي أم أس+ ونبحث في ترتيبات لتأمين ذلك".

لكنه قال إن المحادثات النووية الجارية حاليا مع إيران والانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل خلفية صعبة في جميع المفاوضات.

وشدد الوزير على أن المعتقلين من مزدوجي الجنسية بمن فيهم زاغاري راتكليف "ينبغي عدم استخدامهم للضغط في أي مفاوضات"، مضيفا "إنها من أساسيات النزاهة الأخلاقية".

وأصدرت محكمة في طهران الإثنين حكما جديدا بالسجن عاما واحدا ومنع السفر لعام بحق زاغاري راتكليف (42 عاماً) بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية، بعد أسبوع من انتهاء عقوبتها بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وقال ريتشارد راتكليف إن الأسرة كانت تأمل في أن تقضي على الأقل أي حكم جديد تحت الإقامة الجبرية مع والديها في طهران. وصرح لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي ان الوضع كان "قاتما".

- عد تنازلي

اعتقلت زاغاري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، في نيسان/أبريل 2016 في مطار طهران خلال زيارة لعائلتها، ولم تكن ابنتها غابرييلا قد أتمت الثانية من عمرها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانتهت من قضاء عقوبتها في السابع من آذار/مارس الماضي، علما بأنها خرجت من السجن في آذار/مارس 2020 إثر تفشي فيروس كورونا في إيران وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب الكتروني.

وكانت رهن الإقامة الجبرية في الأشهر الأخيرة وجرى إزالة السوار من كاحلها، ما منحها مزيدا من حرية الحركة والقدرة على زيارة أقاربها في طهران.

وقال ريتشارد راتكليف إن جلسات المحكمة السرية في لندن بشأن ديون الدبابات تم تأجيلها مرة أخرى الأسبوع الماضي، مشيرا الى الوقع السيء لهذه القضية على أفراد العائلة وما يعانونه على الصعيد الشخصي.

وقبل عيد الميلاد الماضي أنشأت غابرييلا ابنة نازانين البالغة خمس سنوات روزنامة للعد التنازلي للنهاية المتوقعة لاحتجاز والدتها وانقضاء الحكم الأول بالسجن خمس سنوات.

وقال والدها في مقال نُشر على موقع "ديكلاسيفايد يو كاي" السبت "لم نناقش معها بعد ما الذي يعنيه أن تكون لعامين آخرين بدون والدتها".

© 2021 AFP