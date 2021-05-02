جائزة اسبانيا الكبرى: ميلر يحقق فوزه الثاني وبانيا يتصدر الترتيب العام

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خيريس (إسبانيا) (أ ف ب)

حقق دراج دوكاتي الاسترالي جاك ميلر الاحد انتصاره الثاني على الاطلاق في فئة موتو جي بي بعد فوزه في جائزة اسبانيا الكبرى على حلبة خيريس، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية، في حين حل زميله في الفريق الايطالي فرانشيسكو بانيا ثانيًا وارتقى الى صدارة الترتيب العام.

ونجح ميلر الذي خضع لجراحة في نيسان/ابريل الفائت، في التقدم الى المركز الاول بعد أن خسر متصدر الترتيب العام السابق دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو سرعته في منتصف السباق بسبب عطل تقني، لينهي السباق في المركز الثالث عشر، فيما حل زميله في الفريق الايطالي فرانكو موربيديلي ثالثًا.

وقال ميلر باكيًا بعد الفوز "هناك الكثير من المشاعر: انا سعيد وحزين وكل شيء".

في المقابل، أكد بانيا "أنا سعيد جدًا. كانت حلبة صعبة جدًا لنا، لذا لنحتل المركزين الاولين هي نتيجة كبيرة حقًا".

وانطلق كوارتارارو من المركز الاول، إلا أنه خسره مع الانطلاقة قبل أن يستعيده بين اللفتين الرابعة والسادسة عشرة، ثم بدأ يتراجع تدريجيًا الى المركز الثالث عشر بعد عطل تقني قبل أن ينهي السباق وهو يعاني من آلام في ذراعه حيث وضع كيسًا من الثلج.

وكان الفوز الاول لميلر بعد هولندا عام 2016.

وحل الياباني تاكاكي ناكاغامي (هوندا) والاسباني جوان مير حامل اللقب (سوزوكي) في المركزين الرابع والخامس تواليًا.

وجاء بطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيس تاسعًا للسباق الثاني تواليًا بعد أن عاد الى المنافسات بعد غياب تسعة أشهر بسبب الاصابة.

© 2021 AFP