جائزة البرتغال الكبرى: هاميلتون يرد على فيرستابن ويحرز المركز الأول

باتريسيا موريرا ا ف ب

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون يتجاوز خط النهاية في جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد، بورتيماو في 2 ايار/مايو 2021

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بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب)

رد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة مرسيدس خط نهاية سباق جائرة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول الأحد في بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على فيرستابن الذي فاز بالسباق الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بعدما كان أول المنطلقين.

وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع والتسعون في مسيرته ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن فيرستابن الى سبع نقاط بعدما نال الأخير نقطة أسرع لفة في السباق.

وكما كان الحال عند الانطلاق، انتهى السباق بوجود سيارات مرسيدس وريد بول في المراكز الأربعة الأولى، لكن مع تراجع بوتاس الى المركز الثالث خلف المكسيكي سيرخيو بيريس الذي أنهى السباق من حيث بدأه، وتقدم بوتاس الى الثاني، فيما حقق لاندو نوريس (ماكلارين) نتيجة مشجعة أخرى يضيفها الى مركزه الثالث في إيمولا والرابع في البحرين، بحلوله خامساً.

وبعدما تقدم زميله في فيراري خلال التجارب التأهيلية بانطلاقه من المركز الخامس، أنهى الإسباني كارلوس ساينس السباق خارج النقاط بحلوله في المركز الحادي عشر، فيما جاء شارل لوكلير في المركز السادس بعدما انطلق ابن موناكو من المركز الثامن.

أما سائق فيراري السابق الألماني سيباستيان فيتل، فلم تكتمل فرحته بانتقاله الى حصة التجارب التأهيلية الثالثة للمرة الأولى مع فريقه الجديد أستون مارتن، إذ أنهى بطل العالم أربع مرات السباق في المركز الثالث عشر خارج النقاط.

© 2021 AFP