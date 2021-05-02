جائزة البرتغال الكبرى: هاميلتون يرد على فيرستابن ويحرز المركز الأول

إعلان اقرأ المزيد

بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب)

رد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة مرسيدس خط نهاية سباق جائرة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول الأحد في بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على فيرستابن الذي فاز بالسباق الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بعدما كان أول المنطلقين.

وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع والتسعون في مسيرته ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن فيرستابن الى سبع نقاط بعدما نال الأخير نقطة أسرع لفة في السباق.

وكما كان الحال عند الانطلاق، انتهى السباق بوجود سيارات مرسيدس وريد بول في المراكز الأربعة الأولى، لكن مع تراجع بوتاس الى المركز الثالث خلف المكسيكي سيرخيو بيريس الذي أنهى السباق من حيث بدأه، وتقدم بوتاس الى الثاني، فيما حقق لاندو نوريس (ماكلارين) نتيجة مشجعة أخرى يضيفها الى مركزه الثالث في إيمولا والرابع في البحرين، بحلوله خامساً.

وبعدما تقدم زميله في فيراري خلال التجارب التأهيلية بانطلاقه من المركز الخامس، أنهى الإسباني كارلوس ساينس السباق خارج النقاط بحلوله في المركز الحادي عشر، فيما جاء شارل لوكلير في المركز السادس بعدما انطلق ابن موناكو من المركز الثامن.

أما سائق فيراري السابق الألماني سيباستيان فيتل، فلم تكتمل فرحته بانتقاله الى حصة التجارب التأهيلية الثالثة للمرة الأولى مع فريقه الجديد أستون مارتن، إذ أنهى بطل العالم أربع مرات السباق في المركز الثالث عشر خارج النقاط.

- هاميلتون يستلم زمام المبادرة منذ اللفة 11 -

وحافظ ثنائي مرسيدس على مركزه بعد الانطلاق أمام ثنائي ريد بول لكن سرعان ما تدخلت سيارة الأمان بعد حادث اصطدام بين ثنائي ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي، ما أدى الى خروج بطل العالم السابق من السباق.

وخرجت سيارة الأمان بعد اللفة السادسة ونجح فيرستابن في تجاوز هاميلتون الى المركز الثاني خلف بوتاس، في وقت تراجع سائق ريد بول الثاني بيريس الى المركز الخامس لصالح البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) الذي انطلاق من المركز السابع.

واستعاد هاميلتون مركزه الثاني في اللفة الـ11 وابتعد تدريجياً عن فيرستابن الذي عانى في الخطوط المستقيمة بحسب ما أفاد في اتصال مع فريقه، ثم قلص الفارق الذي يفصله عن زميله بوتاس الى أقل من ثانية.

ورغم معاناته مع الإطارين الأماميين، ضغط هاميلتون كثيراً على زميله بوتاس، في وقت تمكن بيريس من استعادة مركزه الرابع من نوريس، إلا أن الفنلندي صمد أمام الضغط وبقي أمام بطل العالم سبع مرات مع الوصول الى اللفة 20 قبل أن ينحني في نهاية هذه اللفة، تاركاً المجال أمام البريطاني للابتعاد في ظل التهديد القادم من فيرستابن الثالث.

وكان سائق فيراري الجديد الإسباني كارلوس ساينس أول الأسماء الكبيرة الذي يتوقف لاستبدال الإطارات في وقت بقي ثلاثي الطليعة على الحلبة لفترة طويلة قبل التوقف الذي صب في صالح فيرستابن إذ تجاوز بوتاس في وقت كان زميله بيريس في الصدارة بعدما قرر تأخير توقفه.

لكن في نهاية المطاف اضطر للتوقف لاستبدال اطاراته، فاتحاً الطريق أمام هاميلتون للتصدر مجدداً أمام فيرستابن وبوتاس، فيما تراجع المكسيكي الى المركز الرابع.

وفي ظل الفارق المريح بين فيرستابن وبوتاس، دخل الهولندي والفنلندي الى مرآب فريقهيما لاستبدال الاطارات في اللفة قبل الأخيرة بهدف محاولة الحصول على نقطة أسرع لفة التي كانت في النهاية من نصيب سائق ريد بول.

© 2021 AFP