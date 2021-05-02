دورة مدريد: سقوط مفاجئ لأوسكا في الدور الثاني امام موتشوفا

مايكل ريفز غيتي/ا ف ب/ارشيف

في حوزة أوساكا سبعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية، جميعها على الملاعب الصلبة

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مدريد (أ ف ب)

ودّعت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا دورة مدريد للألف نقطة لدى السيدات من الدور الثاني، بسقوطها المفاجئ الاحد امام التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة العشرين 6-4، 3-6، 6-1.

في حوزة أوساكا حاملة لقبي بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا المفتوحتين، سبعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية، حققتها جميعها على الملاعب الصلبة من دون أن تتمكن حتى الآن من الظفر بواحد على الاراضي الترابية.

خاضت اليابانية (23 عامًا) أولى الدورات على الملاعب الترابية منذ رولان غاروس 2019، وتفوقت على مواطتنتها ميساكي دوي في الدور الاول، إلا أنها سقطت أمام موتشوفا (24 عامًا) التي دخلت قائمة العشرين الاوليات مطلع هذا الاسبوع للمرة الاولى فس مسيرتها.

وهذا الفوز الاول لموتشوفا على اوساكا في ثاني لقاء بينهما بعدما حسمت الاخيرة المواجهة الاولى في دورة سينسيناتي الاميركية العام الفائت.

واحتاجت التشيكية الى كسرٍ واحد للارسال في الشوط الثالث من المجموعة الاولى لتمضي قدمًا وتحسمها 6-4. تأخرت أوساكا التي بلغت ربع النهائي في مدريد منذ عامينن، 1-3 في الثانية إلا أنها فازت بخمسة أشواط متتالية لتفرض مجموعة ثالثة حاسمة.

استعادت موتشوفا المتوجة بلقب وحيد في مسيرتها الاحترافية في سيول عام 2019، رباطة جأشها كاسرة ارسال اوساكا حاملة لقب اربع بطولات غراند سلام، في الشوط الثاني وتقدمت 5-1 لتحسم الفوز في ساعة و49 دقيقة.

وتلتقي التشيكية في الدور الثالث مع اليونانية ماريا ساكاري او الاستونية أنيت كونتافيت.

© 2021 AFP