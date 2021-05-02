دورة مدريد: نادال لمواصلة صعوده قبل شهر من رولان غاروس

يأمل نادال التتويج بلقبه السادس في مدريد ما سيسمح له في تحقيق لقبه الـ36 في دورات الماسترز ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله ديوكوفيتش.

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مدريد (أ ف ب)

قبل أربعة أسابيع من موعد انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى، حيث سيسعى للظفر بلقبه الرابع عشر، يأمل الاسباني رافايل نادال القادم من لقب في برشلونة مواصلة صعوده في دورة مدريد للماسترز للألف نقطة.

بعد عودته الى وصافة التصنيف العالمي الاثنين على حساب الروسي دانييل مدفيديف، سيكون نادال اللاعب الوحيد بين "الثلاثة الكبار" الذي سينافس في ملعب "كاخا ماخيكا" في العاصمة الاسبانية وسط غياب المصنف اول الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر الثامن.

أعلن ديوكوفيتش المتوج في مدريد عام 2019، منتصف الاسبوع أنه لن يدافع عن لقبه (ألغيت نسخة 2020 بسبب الجائحة) بعد أيام من سقوطه المدوي امام الروسي أصلان كاراتسيف في الدور نصف النهائي من دورة بلغراد في بلاده.

اما فيدرر الطامح لعودة قوية مع اقترابه من سن الاربعين بعد جراحتين متتاليتين أبعدته 13 شهرًا عن المنافسات قبل ان يستنأف في آذار/مارس الفائت في الدوحة، فضّل خوض غمار دورة جنيف بعد أسبوعين في إطار استعداداته لرولان غاروس.

يأمل نادال التتويج بلقبه السادس في مدريد ما سيسمح له في تحقيق لقبه الـ36 في دورات الماسترز ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله ديوكوفيتش.

لكن بالنسبة للـ"ماتادور" الذي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين بعد شهر، فإن افتتاح موسم الملاعب الترابية الذي حوّله إلى فريسته الخاصة في السنوات الخمس عشرة الاخيرة، لم يكن سلسًا للغاية.

في دورة مونتي كارلو للماسترز في منتصف نيسان/ابريل الفائت، سقط أمام الروسي أندري روبليف السابع في ربع النهائي حيث كان سيئًا على إرساله.

- "لا يزال لدي مجال للتطوّر" -

في الاسبوع التالي في برشلونة، عانى في أول مباراتين حيث خسر مجموعة في كل منهما (امام البيلاروسي ايليا ايفاشكا والياباني كي نيشيكوري)، قبل أن يرفع مستواه في المواجهتين التاليتين.

مضى قدمًا وحقق لقبه الثاني عشر في كاتالونيا بفوز مثير على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس (6-4، 6-7، و7-5)، المتوّج في مونتي-كارلو، حيث أنقذ نقطة لخسارة المواجهة في أطول مباراة كرة مضرب ضمن منافسات رابطة المحترفين في العام 2021 استمرت ثلاث ساعات و38 دقيقة.

وقال "رافا" عقب فوزه بلقبه الـ87 في مسيرته "سيساعدني هذا الاسبوع على التعامل بذهنية إيجابية مع الفترة المقبلة. أشعر أنه لا يزال لدي مجال للتطوّر على مستوى كرة المضرب وأنا مقتنعٌ بأن هذا الفوز سيساعدني على التقدم".

وتابع ابن جزيرة مايوركا "لا يزال هناك طريق لأسلكه لمحاولة الوصول إلى المستوى الذي أحتاجه لأكون قادرًا على المنافسة الى ما أطمح إليه. سأعمل من أجل هذا لأمنح نفسي فرصًا أفضل".

مما لا شك أن هدفه الابرز التتويج بلقبه الرابع عشر في رولان غاروس لينفرد بالرقم القياسي لعدد الالقاب في البطولات الكبرى الذي يتشاركه حاليًا مع فيدرر (20).

يواجه نادال المُعفى من الدور الاول، الفرنسي أدريان مانارينو (33 عالميًا) او مواطنه الصاعد كارلوس ألكاراس المصنف 120 في سن السابعة عشرة، في الدور الثاني، وقد يصطدم بتسيتسيباس في نهائي محتمل.

- عودة تييم -

ستشهد مدريد على عودة لاعبَين كبيرين على الملاعب الترابية: مدفيديف المصنف ثالثًا والنمسوي دومينيك تييم الرابع.

بعد انهيار غريب في بطولة أستراليا المفتوحة لمحارب من عياره حيث خسر في الدور ثمن النهائي ضد البلغاري غريغور ديميتروف، وإقصاءين مبكرين من الدوحة ودبي في آذار/مارس، تراجع أداء تييم بشكل لافت حيث قال إنه يشعر وكأنه "أغرق في حفرة" خلال الفترة التي أعقبت أول تتويج له في البطولات الأربع الكبرى في أميركا المفتوحة عام 2020.

وقال ابن الـ27 عامًا "كنت بحاجة الى استراحة. حان وقت العودة، وآمل أن أتمكن من اللعب بشكل جيد. أعتقد أنني في مستوى جيد. هدفي هو خوض العديد من المباريات ضد أفضل اللاعبين من الآن حتى رولان غاروس".

أما بالنسبة لمدفيديف غير المحبذ للملاعب الترابية، فقد كان اختبارٌ إيجابيٌ لكوفيد-19 الذي منعه من خوض المنافسات في مونتي كارلو.

© 2021 AFP