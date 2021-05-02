زعيم المحافظين الاسكتلنديين يؤكد أن جونسون يجب أن يستقيل في حال ثبُتت مخالفته للقواعد

أندي بوشانان ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

اعتبر زعيم المحافظين الاسكتلنديين دوغلاس روس الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب "بالتأكيد" أن يستقيل في حال خلص التحقيق حول تمويل أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت إلى أنه انتهك مدونة السلوك الوزارية.

قبل أيام من انتخابات محلية مقررة في السادس من أيار/مايو، يواجه رئيس الحكومة المحافظ عدة قضايا محرجة في أجواء تصفية حسابات مع مستشاره السابق دومينيك كامينغز.

وبين هذه القضايا، مسألة تمويل أعمال تجديد شقة جونسون التي يشغلها مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما في 11 داونينغ ستريت، ما أدى إلى فتح تحقيق من جانب اللجنة الانتخابية.

ويُتّهم جونسون بأنه استخدم قرضاً غير مصرح به من متبرع في حزب المحافظين، لكنه يؤكد أنه دفع بنفسه الفاتورة.

وصرّح زعيم المحافظين الاسكتلنديين دوغلاس روس عبر شبكة "بي بي سي"، "أعتقد أن الناس ينتظرون معايير هي الأعلى من أولئك الذين يشغلون أعلى منصب في البلاد، لذلك أعتقد أن الناس يتطلعون إلى التحقيقات الجارية حالياً وينتظرون أجوبة".

وفي وقت لا تزال شعبية بوريس جونسون تبدو غير متأثرة بالقضايا المُثارة، إلا أن استطلاعات رأي الصحف الصادرة الأحد تحدثت عن تراجع لتقدم المحافظين على حزب العمال.

ونشر رئيس الوزراء من جهته، الأحد مقالة في صحيفة "مايل أون صانداي" الشعبية للإشادة بعمله في مجال مكافحة الجريمة، خصوصاً آفة سرقة الكلاب أثناء تفشي وباء كوفيد-19 وتحدث عن ثقته بالانتعاش المقبل للاقتصاد البريطاني.

© 2021 AFP