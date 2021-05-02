مقتل 16 عسكرياً وفقدان آخر في كمين في غرب النيجر

بوريما هاما ا ف ب/ارشيف

جنديان نيجريان في منطقة تاهوا في تشرين الأول/أكتوبر 2016

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نيامى (أ ف ب)

قتل 16 عسكرياً وفقد آخر في غرب النيجر في كمين نصبه السبت مسلّحون لدورية للحرس الوطني في منطقة تيليا بمقاطعة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية مساء الأحد.

وقال الأمين العام لحكومة مقاطعة تاهوا ابراهيم ميكو في تصريح عبر التلفزيون العمومي إنّ "رجالنا وقعوا أمس (السبت) قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (13:00 ت غ) ضحية كمين نصبه قطّاع طرق مسلّحون في منطقة تيليا. حصيلة هذا الهجوم الجبان هي 16 قتيلاً و6 جرحى ومفقود واحد".

وأضاف "نبكي قتلانا لكنّهم قُتلوا والبنادق في أيديهم".

وحضر ميكو الأحد جنازة الملازم مامان ناميوا، قائد الوحدة العسكرية التي استهدفها الكمين.

وتقع مقاطعة تاهوا الشاسعة والصحراوية إلى الشرق من مقاطعة تيلابيري، وكلا المقاطعتين قريب من الحدود مع مالي الغارقة في الفوضى منذ سيطرت على أنحاء واسعة منها في 2012 جماعات مسلّحة جهادية.

وعلى الرّغم من أن تاهوا ليست جزءاً من منطقة "المثلث الحدودي" (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) التي تتعرّض باستمرار لهجمات تنفّذها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إلا أنّها لا تبعد كثيراً عن هذه المنطقة وبالتالي فهي تتعرّض بين الحين والآخر لهجمات جهادية.

وفي 21 آذار/مارس، هاجم مسلّحون بلدات وقرى ومخيّمات في منطقة تيليا بمقاطعة تاهوا ممّا أسفر، بحسب حصيلة رسمية، عن مقتل 141 شخصاً، في هجمات جهادية هي الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات عديدة.

وتتعرّض النيجر في جنوبها الشرقي الحدودي مع نيجيريا لهجمات جهادية تشنّها جماعة بوكو حرام النيجيرية، في حين تتعرّض المناطق الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي لهجمات جهادية تشنّها جماعات تابعة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

ومنذ مطلع العام ازدادت وتيرة الهجمات الجهادية ضد المدنيين في غرب النيجر، إذ قُتل أكثر من 300 شخص في هجمات استهدفت على ثلاث دفعات قرى ومخيّمات في هذه المنطقة.

© 2021 AFP