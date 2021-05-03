الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو يتألق أمام نتس

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو معدله التهديفي الأعلى هذا الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة بعد عودته من الإصابة، مسجلاً 49 نقطة لفريقه ميلووكي باكس ليمنحه انتصاراً على بروكلين نتس 117-114، رغم تألق كيفن دورانت مع 42 نقطة.

وتمكن اليوناني، أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، الذي تعافى من التواء في الكاحل الأيمن، من التغلب على دورانت في مباراة المنطقة الشرقية بين الفريقين الأكثر تسجيلاً في الدوري.

وقال أنتيتوكونمبو بعد المباراة "الصورة التي كونتها هذه الليلة، هي ما أريد المضي قدماً فيه. لا يهم إذا سجلت 49 نقطة. لا يهمني ذلك. ما يهمني هو كيف هدأت، وكيف تمكنت من إيجاد زملائي في الفريق".

وأضاف "ماذا لو أخطأت واحدة، اثنتان، ثلاثة، وكنت قادراً على العودة والمحاولة مرة أخرى. هذا ما أؤمن أنه يمكنني القيام به".

سجل أنتيتوكونمبو 21 تسديدة من أصل 36، إضافة إلى ثماني مرتدات، فيما أنهى زميله كريس ميدلتون مع "دابل دابل" من 26 نقطة و11 مرتدة.

من جهته، عادل دورانت أعلى معدل له في الموسم مع 42 نقطة فيما سجل 10 مرتدات لصالح نتس الذي يحاول الانقضاض والتمسك بالصدارة خلال المراجل النهائية من الموسم العادي.

لكن أنتيتوكونمبو أكد أنه لم يكن في مبارزة تهديفية مع دورانت، وحاول فقط التركيز على نقاط القوة في لعبته.

وقال إن دورانت "هو أحد أعظم الهدافين على الإطلاق في هذه المباراة. إذا حاولت مجاراته فسوف يسجل 70 نقطة. كنت قادراً على الهدوء والوصول إلى موقعي. بقيت قاسياً".

وسيتواجه الفريقان مرة أخرى مساء الثلاثاء في ميلووكي، في منافسة يراها كثيرون بمثابة لمحة عمّا ستكون عليه الأدوار الاقصائية.

من جهتهما، سجل كايري إيرفينغ 20 نقطة ولاندري شاميت 17 نقطة لنتس، الذي فاز بأربع من مبارياته الست الماضية.

© 2021 AFP