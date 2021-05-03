بطولة إسبانيا: فالنسيا يقيل مدربه غراسيا

ميغل ريوبا ا ف ب/ا ف ب

المدرب السابق لفالنسيا خافي غراسيا خلال المباراة ضد سلتا فيغو بملعب بالايدوس في فيغو في الدوري الاسباني في 19 ايلول/سبتمبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي فالنسيا الإثنين إقالة مدربه خافي غراسيا غداة الخسارة أمام ضيفه برشلونة 2-3 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم، وتعيين سالفادور غونساليس "فورو"، المدرب المؤقت مرات عدة، خلفاً له.

وقال فالنسيا في بيان "أبلغ فالنسيا خافي غراسيا بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول هذا الاثنين".

وأضاف "سيتولى سلفادور غونساليس +فورو+ منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت".

ويعاني فالنسيا الأمرّين هذا الموسم وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة، إذ خسر ثلاث مرات وسقط في فخ التعادل في مثلها.

ويحتل فالنسيا المركز الرابع عشر قبل أربع مراحل على نهاية الموسم الذي كان يمني فيه النفس بحجز بطاقة في إحدى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).

ويتقدم فالنسيا بفارق ست نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية وهو الثامن عشر الذي يحتله هويسكا.

وسبق للمدافع الدولي السابق "فورو" الذي لعب مع فالنسيا في الفترة بين 1984 و1993، أن شغل منصب المدرب المؤقت للنادي ست مرات منذ عام 2008، كان آخرها في حزيران/يونيو 2020، عندما تولى المسؤولية في آخر ست مباريات خلفاً لألبرت سيلاديس.

© 2021 AFP