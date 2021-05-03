مقتل شخصين جراء الأمطار الغزيرة في شرق الجزائر

اف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

الجزائر (أ ف ب)

تسببت فيضانات أعقبت تساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالشرق الجزائري في مقتل شخصين جرفتهما مياه مجرى مائي في امدوكال بولاية باتنة، بحسب ما اعلنت الحماية المدنية.

وجاء في بيان للحماية المدنية بباتنة أن "ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى السطح ببلدية مدوكال جرف شخصين فجر اليوم (الاثنين)". وتقع مدوكال على بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.

وأضاف البيان أنه تم العثور على الجثتين بين الساعة الخامسة (4:00 تغ) والسادسة صباحا، بينما أنقذ شخص ثالث "بفضل جهود فرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) وفرقة البحث والتدخل في الاماكن الوعرة".

وبحسب الصحف المحلية فإن الامر يتعلق بمزارعين حاولا تخطي المجرى المائي بجرارهما فجرفتهما المياه بسرعتها القوية.

شهد جنوب ولاية باتتة وولاية المسيلة تساقط كميات أمطار كبيرة خلال فترة وجيزة تسبب بالاضافة الى مقتل الشخصين، في خسائر مادية، بحسب الحماية المدنية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت الاحد من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، مرفوقة بحبات البرد في 19 ولاية منها باتنة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تصل كمية الأمطار إلى 50 ملم.

في العاشر من آذار/مارس تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.

© 2021 AFP