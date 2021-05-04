أول حكمة متحولة جنسياً تدير مباراة في الدوري الإسرائيلي

قادت سابير بيرمان، أول حكمة متحولة جنسياً في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، أولى مبارياتها في الدرجة الأولى الاثنين منذ عملية تحولها

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القدس (أ ف ب)

قادت سابير بيرمان، أوّل حكمة متحولة جنسياً في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، أولى مبارياتها في الدرجة الأولى الاثنين، منذ إعلانها أواخر نيسان/أبريل الماضي، تغيير اسمها وتقديم نفسها كأنثى.

وجعلت هذه الخطوة من بيرمان البالغة 26 عاماً والتي كانت تمارس التحكيم كرجل يدعى ساغي في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم منذ 2011، أول حكمة متحولة جنسياً في الدوري.

ونزلت بيرمان إلى أرضية ملعب "سامي عوفر" في حيفا الاثنين لإدارة المباراة التي انتهت بفوز هابويل حيفا على بيتار القدس 3-1، وسط مزيج من التصفيق والصافرات، فيما رفع أحد المشجعين لافتة كتب عليها "سابير، كلنا معك".

وقالت بيرمان الشهر الماضي "لا أعرف ما إذا كنت رائدة أو أول (حكمة) تفعل ذلك، أنا أخوض هذا المسار من أجلي".

وأشارت إلى أنها تلقت تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تلقت أيضاً دعماً لا سيما من زملائها.

ووصفت رئيسة اتحاد الحكام الإسرائيليين رونيت تيروش بيرمان بأنها "شجاعة"، وقالت إنها بدأت "مساراً تاريخياً لكرة القدم الإسرائيلية".

وتطبق في إسرائيل قوانين تعتبر من الأكثر تساهلاً مع مجتمعات المثليين في المنطقة، كما أنها تعترف بزواج المثليين في الخارج، لكن تبقى المثلية الجنسية من المحرمات في الأوساط اليهودية الدينية.

© 2021 AFP