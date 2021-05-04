البرتغالي مورينيو مدرباً جديداً لروما بدءاً من الموسم المقبل (النادي)

اتيلا كيسبنديك ا ف ب

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روما (أ ف ب)

سيتولى البرتغالي جوزيه مورينيو الاشراف على نادي روما الايطالي اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات، كما اعلن نادي العاصمة الايطالية رسميا الثلاثاء.

وكان روما أعلن الثلاثاء أيضا بأن مدربه الحالي البرتغالي باولو فونسيكا سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي.

واصدر رئيس النادي دان فريدكين ونائبه ونجله راين فريدكين بيانا رسميا جاء فيه "نحن مسرورون لاستقبال جوزيه مورينيو في عائلة نادي روما".

واضاف "انه بطل رائع احرز الالقاب على كل المستويات، يملك حسا قياديا وتجربة كبيرة لمشروعنا الطموح".

وتابع "تعيين جوزيه هو خطوة عملاقة للبناء على المدى الطويل لزرع ثقافة الفوز في هذا النادي".

أما المدير الرياضي لروما تياغو بينتو فقال "عندما بات جوزيه متاحا، استغلنا هذه الفرصة للتكلم مع أحد أبرز المدربين على مر الازمنة".

واضاف "لقد فوجئنا برغبة مورينيو الكبيرة للفوز وشغفه باللعبة. بغض النظر عن عدد الالقاب التي احرزها، فانه دائما يتطلع الى اللقب التالي. انه يملك المعرفة، الخبرة والخصال القيادية للمنافسة على اعلى المستويات".

وهي ثاني تجربة لمورينيو في إيطاليا بعد الاشراف على تدريب إنتر بين 2008 و2010، وقاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق لناد ايطالي بفوزه بالثلاثية موسم 2009-2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا). وكان مورينيو احرز الكأس القارية ايضا في صفوف بورتو البرتغالي عام 2004.

واقيل مورينيو من منصبه مدربا لتوتنهام في 19 نيسان/ابريل الحالي بعد 17 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن حيث تعرض فريقه لـ10 خسائر في الدوري وهي أعلى نسبة له في موسم واحد.

وعلق مورينيو على قرار تعيينه بقوله "أريد توجيه الشكر الى عائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي الكبير وأن اكون جزءا من مشروعهم".

واضاف "بعد اجتماعاتي مع مالك النادي وتياغو بينتو، فهمت بسرعة مدى طموحاتهم الكبيرة. انها الطموحات ذاتها التي تحفزني وسويا نستطيع بناء مشروع ناجح".

واضاف "الشغف الكبير لانصار روما أقنعني بقبول المنصب واتطلع قدما لكي استهل الموسم المقبل".

واحرز مورينيو 25 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت تدريبه ايضا ناديي تشلسي ومانشستر يونايتد الانكليزيين وريال مدريد الاسباني.

© 2021 AFP