الجيش الأميركي حقق 2 إلى 6% من انسحابه من أفغانستان

- وزارة الدفاع الأفغانية/ا ف ب

صورة وزعتها وزارة الدفاع الأفغانية، تظهر جنديا أميركيا وجنديا أفغانيا يتصافحان خلال مراسم تسليم معسكر كمب أنتونيك إلى القوات الأفغانية في 2 أيار/مايو 2021 في ولاية هلمند

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه حقق حتى الآن 2 إلى 6% من انسحابه من افغانستان على أن تستكمل العملية بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

وأفادت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" في بيان أن الولايات المتحدة سحبت حتى الرابع من أيار/مايو الساعة 16,00 ت غ ما يوازي ستين شحنة طائرات النقل العسكرية من طراز سي-17 من المعدات، وأرسلت أكثر من 1300 قطعة تجهيزات لإتلافها.

وذكرت سنتكوم بأن الجيش الأميركي أعاد إلى القوات الأفغانية قاعدة كمب أنتونيك في ولاية هلمند (جنوب) التي تعتبر معقلا لحركة طالبان.

وتابع البيان "تعتبر سنتكوم أننا حققنا ما بين 2 و6% من عملية الانسحاب".

من جهة أخرى، وعد الجيش الأميركي بنشر تقديرات لحجم انسحابه كل أسبوع، محذرا بأن هامش تقديراته قد يتّسع على مرّ الأسابيع لدواع أمنية.

وستشمل هذه التقديرات إجلاء الآليات والأسلحة والتجهيزات والجنود، فضلا عن نقل مختلف المعدات إلى القوات الأفغانية أو إتلافها.

ومع استكمال العملية التي بدأت منذ أشهر، سيتولى الجيش الأفغاني وحده مسؤولية التصدي لحركة طالبان التي باتت تسيطر أو تتحدى سلطات كابول على أكثر من نصف الأراضي الأفغانية.

© 2021 AFP