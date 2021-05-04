الدوري الأميركي للمحترفين: 41 نقطة لكوري تبقي ووريرز في السباق

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لوس انجليس (أ ف ب)

لم يتوقف ستيف كوري إلا عند النقطة 41 لصالح غولدن ستايت ووريرز وإبقائه في السباق إلى الأدوار الإقصائية، بفوزه 123-108 على نيو أوليانز بيليكانز في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وأسهمت المباراة رقم 33 التي يسجل فيها كوري 30 نقطة وأكثر في الموسم، بتحقيق ووريرز للانتصار رقم 33 في مقابل 32 خسارة في المركز الثامن للمنطقة الغربية.

في المقابل، قضى هذا الفوز على فرص نيو أورليانز في الوصول إلى الأدوار الاقصائية.

وتعني هذه الهزيمة أن بيليكانز يقبع الآن خارج مراكز التنافس مع رقم قياسي من 29 فوزاً في مقابل 36 هزيمة في المركز الحادي عشر، على بعد أربع مباريات من سان أنتونيو سبيرز العاشر.

وهذه المباراة التي شهدت على تألق جديد لكوري هذا الموسم والتي تضعه في رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب (أم في بي)، هي التاسعة التي يسجل فيها 40 نقطة على الأقل هذا الموسم، ورقم 47 في مسيرته الاحترافية.

وسيطر ووريرز على غالبية فترات المباراة، حتى أنه تقدم 39-21 في نهاية الربع الأول، ورفع الفارق إلى 25 نقطة مع بيليكانز في الربع الثاني.

وقال كوري لشبكة "إي أس بي أن" بعد المباراة إنه "بالنسبة لنا الخروج من الربع الأول كما فعلنا الليلة وفرض إرادتنا، ساعدنا في الحفاظ على الزخم الهجومي طوال المباراة".

ولفت إلى أنه على الفريق أن يواصل تحسنه لنيل فرصة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالتصفيات.

© 2021 AFP