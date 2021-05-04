بايدن "يأمل" بإمكان لقاء بوتين في حزيران/يونيو

نيكولاس كام اف ب

الرئيس الاميركي جو بايدن يرد على اسئلة الصحافيين في البيت الابيض في الرابع من ايار/مايو 2021

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واشنطن (أ ف ب)

اعرب الرئيس الاميركي جو بايدن الثلاثاء عن امله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة في أوروبا في حزيران/يونيو.

وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين "هذا ما آمل به واتوقعه"، مضيفا "نعمل على هذا الامر".

ويجري الرئيس الاميركي منتصف حزيران/يونيو أول زيارة خارجية له تشمل المملكة المتحدة ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الاطلسي وبهدف لقاء قادة الاتحاد الاوروبي.

ومنتصف نيسان/أبريل، اقترح بايدن على بوتين أن يلتقيا على خلفية تصاعد التوتر بين القوتين.

وابدت موسكو اهتماما بهذا العرض، ولكن سرعان ما تبادل البلدان عقوبات وعقوبات مضادة.

رغم ذلك، اكد الكرملين نهاية نيسان/ابريل أن "مواعيد ملموسة" هي قيد الدرس.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها مع ملفات خلافية عدة بدءا باوكرانيا واتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات وشن هجمات الكترونية وصولا الى مصير المعارض الروسي المسجون اليكسي نافالني.

© 2021 AFP