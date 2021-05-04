بطولة إسبانيا: إشبيلية يسقط في الدقيقة الاخيرة ويبتعد عن ثلاثي المقدمة

كريستينا كيلسر ا ف ب

المغربي يوسف النصيري خلال مباراة فريقه اشبيلية ضد اتلتيك بلباو في الدوري الاسباني لكرةالقدم في 3 ايار/مايو 2021

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مدريد (أ ف ب)

مُنيت آمال إشبيلية في البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري الاسباني لكرة القدم بنكسة كبيرة بسقوطه بهدف قاتل أمام ضيفه أتلتيك بلباو الاثنين ضمن ختام منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

وبعد أن خرج ثلاثي المقدمة بانتصار في هذه المرحلة، كان إشبيلية مطالبًا بالفوز للبقاء في المنافسة المحتدمة على اللقب هذا الموسم، إلا أن البديل وليامس إنياكي وضع حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات متتالية وثماني مباريات من دون هزيمة لفريق المدرب خولين لوبيتيغي في الليغا.

وتجمد رصيد الفريق الاندلسي عند 70 نقطة في المركز الرابع بفارق اربع نقاط عن كل من برشلونة الثالث وريال مدريد الثاني وست عن أتلتيكو المتصدر.

وتشهد المرحلة المقبلة في نهاية الاسبوع مواجهتين ناريتين بين رباعي المقدمة حيث يحل إشبيلية على النادي الملكي فيما يستضيف النادي الكاتالوني القطب الآخر من العاصمة مدريد.

وفرض إشبيلية هيمنته على المباراة من دون أن يترجم فرصه حيث هدد بكرة وصلت من خيسوس نافاس على الرواق الايمن نحو الجهة الاخرى داخل المنطقة تابعها الكرواتي ايفان راكيتيتش رائعة "على الطائر" بيسراه مرت قريبة من القائم الايسر (20).

وأتيحت فرصة أخرى للفريق الاندلسي عبر رأسية قوية من المغربي يوسف النصيري إثر عرضية من الارجنتيني ماركوس أكونيا، تصدى لها الحارس أوناي سيمون (24).

واصل بطل يوروبا ليغ 2020 هيمنته في الشوط الثاني ووصلت عرضية من نافاس الى الارجنتيني لوكاس أوكامبوس داخل المنطقة تابعها مقصية جميلة بجانب القائم (62)، قبل أن تعلو تسديدة قوية من راكيتيتش من خارج المنطقة العارضة بقليل (65).

وواصل سيمون تألقه في المباراة وتصدى لتسديدة قوية من أكونيا من خارج المنطقة (76).

وعاقب بلباو إشبيلية على الفرص المهدرة واندفاعه الى الامام في الدقائق الاخيرة في محاولة لخطف الفوز وشن مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى وليامس من البديل الآخر أويهان سانسيت تابعها في الشباك (90).

© 2021 AFP