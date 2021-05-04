بطولة انكلترا: الرابطة تعلن عن إجراءات لتفادي سيناريو آخر من "الدوري السوبر"

نيل هول تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين أنها ستتخذ إجراءات لمنع إنشاء مشاريع انفصالية مثل الدوري السوبر الاوروبي شبه المغلق الذي وُلد ميتًا.

ويأتي هذا الاعلان في أعقاب اقتحام أنصار مانشستر يونايتد لملعب أولد ترافورد احتجاجًا على تصرفات عائلة غلايزرز الاميركية المالكة للنادي ومشاركتها في المشروع، ما أدى الى تأجيل المباراة ضد ليفربول التي كانت مقررة ضمن منافسات الدوري.

قدم اثنا عشر ناديًا، من بينها ستة انكليزية وبما فيها الشياطين الحمر، منذ أسبوعين مشروع الدوري السوبر الاوروبي الذي يتنافس فيه 20 فريقًا على أن يضمن 15 ناديًا مقعدًا كل موسم.

لاقى المشروع انتقادات عدة من المشجعين، الرعاة، رجال السياسة، الاتحادات وهيئات أخرى ما أدى الى انهياره بعد أقل من 48 ساعة على إنشائه بعد أن بادرت الاندية الانكليزية الى الانسحاب.

إلا أن ذلك لم يهدّئ من غضب الجماهير.

وجاء في بيان الرابطة "لقد أضرّت أحداث الأسبوعين الماضيين بأسس وروح كرة القدم الإنكليزية"، داعية الى ان "تبقى كل الاحتجاجات سلمية".

وأعلنت الرابطة أنها تعمل مع الاتحاد المحلي والحكومة الإنكليزية على طرق لتعديل الإطار التنظيمي والقانوني "من أجل تأمين المبادئ الأساسية للمنافسة الاحترافية: تسلسل هرمي مفتوح، والتطوّر على أساس الجدارة الرياضية ومبادئ عالية من النزاهة الرياضية".

وأضافت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تهديد المسابقات المنشقة في المستقبل".

وتنص الإجراءات على وجه التحديد على وضع ميثاق جديد يتعين على مالكي الأندية التوقيع عليه "يتعهدون فيه باحترام المبادئ الأساسية للدوري الممتاز" تحت طائلة التعرض "لعقوبات كبيرة".

وأردفت "لا ينبغي أن تكون تصرفات حفنة من الأندية قادرة على خلق الكثير من الانقسام والاضطراب. نحن مصممون على إثبات الحقائق ومحاسبة هذه الأندية على قراراتها وأفعالها".

© 2021 AFP