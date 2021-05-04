دورة مدريد: بارتي تقصي شفيونتيك لتبلغ ربع النهائي وخروج جابر

اوسكار دل بوسو ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

حسمت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا مواجهتها امام البولندية ايغا شفيونتيك 7-5، 6-4، في لقاء جمع آخر فائزتين ببطولة رولان غاروس، لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة مدريد للالف نقطة لدى السيدات الاثنين التي شهدت خروج التونسية أنس جابر من ثمن النهائي.

وتنتظر بارتي مواجهة قوية تاليًا مع التشيكية بترا كفيتوفا (12 عالميًا) حاملة اللقب في مدريد أعوام 2011، 2015 و2018 التي أقصت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بفوز مثير 6-3، 4-6، 6-4.

وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع بارتي مع شفيونتيك.

وإذا كانت الأسترالية الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2019 ، فضلت البقاء في بلدها كإجراء احترازي عندما استأنفت المنافسات الصيف الماضي بعد توقف قسري بسبب جائحة فيروس كورونا، فإنها تقدم مستويات مميزة منذ عودتها حيث توجت في آذار/مارس الفائت في دورة ميامي للالف نقطة.

قبل هذا الأسبوع في دورة مدريد التحضيرية لرولان غاروس الشهر المقبل، لم تنافس شفيونتيك (19 عامًا) على الملاعب الترابية منذ تتويجها في باريس الخريف الماضي وحافظت على فوزها بتسع مباريات و18 مجموعة متتالية على هذه الارضية.

وقالت بارتي التي حققت انتصارها الرابع عشر تواليًا على التراب "احتاجت كلانا لبعض الوقت للدخول في أجواء اللقاء في نصف الساعة الاول. احتجتُ لبعض الوقت لأعتاد على ضربات ايغا. اضطررت الى تعديل أدائي في الوقت المناسب. بعد ذلك باتت الامور أوضح وتمكنت من التحكم بالمباراة كما أردت".

وتابعت ابنة الـ25 عامًا ""لقد استمتعت حقًا بهذه المباراة وهذا التحدي. أداؤها استثنائي ورائع حقًا، أحب اختبار نفسي وايجاد السبل لفك اللغز الذي تفرضه".

حققت البولندية المصنفة 17 عالميا، بداية قوية للمباراة حيث تقدمت 3-صفر في المجموعة الاولى، إلا أن بارتي بدأت تمسك بزمام الامور لتفرض ايقاعها وتحسمها 7-5. واحتاجت الى كسر واحد في الشوط الثالث من الثانية لتنهي المباراة لصالحها.

- إصابة جابر -

وودّعت جابر المصنفة الخامسة والعشرون عالميًا من الدور ثمن النهائي بعد انسحابها امام السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة بداعي الاصابة في فخذها الايمن عندما كانت متأخرة 6-7 (2/7)، 3-4.

وقدمت اللاعبتان مستوى عاليًا في المجموعة الاولى حيث حافظت كل منهما على شوط إرسالها لتلجآن الى شوط كسر التعادل حسمته السويسرية المصنفة الثامنة في الدورة لصالحها.

وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع اللاعبتين.

وتلتقي بنتشيتش الباحثة عن اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية في ربع النهائي مع الاسبانية باولا بادوسا التي تفوقت على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا في مباراة قوية 6-7 (صفر/7)، 7-6 (7/3) و6-صفر.

لدى الرجال حيث تعتبر الدورة إحدى دورات الماسترز، خرج البلغاري غريغور ديميتروف (17 عالميًا) من الدور الاول امام الجنوب إفريقي لويد هاريس بمباراة صعبة 6-3، 3-6، 7-6 (7/5).

ويواصل هاريس المصنف 54 عالميًا مستوياته المميزة هذا العام بعد أن أطاح بالنمسوي دومينيك تييم والكندي دنيس شابوفالوف في طريقه الى نهائي دبي في آذار/مارس الفائت قبل أن يخسر امام الروسي أصلان كاراتسيف الذي أقصى الفرنسي أوغو اومبير 7-5، 6-4 من مدريد الاثنين.

أنقذ ديميتروف ثلاث فرص لخسارة المباراة في المجموعة الثالثة قبل أن يكسر إرسال منافسه ويفرض شوط كسر التعادل حسمه هاريس لصالحه.

وقال الجنوب افريفي بعد الفوز "كانت مباراة متقلبة كثيرًا...شعرت بالتوتر قليلا في النهاية ولكني سعيد أني حسمتها".

ويلتقي هاريس في الدور الثاني من مشاركته الاولى في مدريد مع الاسترالي اليكس دي مينور.

كما تأهل الى الدور التالي الاميركي جون إيسنر الفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-4، 7-6 (8/6) وشابوفالوف (14 عالميًا) الذي أطاح بالصربي الآخر دوسان لايوفيتش 6-1، 6-3.

وبلغ الايطالي فابيو فونيني المصنف 28 عالميًا الدور المقبل بفوز صعب على الاسباني كارلوس تابيرنر 7-6 (7/4)، 2-6، 6-3.

© 2021 AFP