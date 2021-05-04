مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات في حادث المترو في مكسيكو

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عمال إغاثة في موقع انهيار جسر قطار مترو في مكسيكو في 3 أيار/مايو 2021

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مكسيكو (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انهيار جسر مترو معلّق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو ليل الاثنين الثلاثاء، إلى 15 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم للصحافيين "لدينا حتى الآن 15 شخصًا للأسف فقدوا حياتهم".

وكان جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية أعلن حصيلة سابقة بلغت 13 قتيلاً ونحو 70 جريحاً.

ووقع الحادث نحو الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.

© 2021 AFP