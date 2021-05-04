موتو جي بي: عملية جراحية ناجحة للدراج كوارتارارو في ذراعه اليمنى

كريم جعفر ا ف ب

دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بسباق فئة موتو جي بي في جائزة الدوحة الكبرى للدراجات الناري، لوسيل في 4 نيسان/أبريل 2021

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باريس (أ ف ب)

خضع الفرنسي فابيو كوارتارارو، ثاني ترتيب الدراجين في بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، بنجاح لعملية جراحية في ساعده الأيمن جراء مشكلة عضلية تعرض لها في سباق جائزة اسبانيا الكبرى الأحد، بحسب ما أعلن فريقه ياماها الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يعود الدراج الفرنسي، البالغ 22 عاماً، والفائز بجائزتين كبريين من أصل أربع أجريت حتى الآن، إلى الحلبات بالتزامن مع جائزة فرنسا الكبرى التي ستقام في 16 الشهر الحالي.

وكتب كوارتارارو في صفحة فريقه ياماها على "تويتر" "قال لي الطبيب أن عملية "مضخة الذراع" (متلازمة الحيز، مشكلة عضلية) جرت بنجاح. أتطلع لبدء علاج ذراعي هذا الاسبوع كي أكون جاهزاً بنسبة 100 في المئة للومان".

وتابع مرفقاً رسالته بصورة له وهو يرقد في غرفته في المستشفى "إيجابي جداً لناحية شفائي ومتشوق للصعود مجدداً على متن دراجتي".

وضمن السياق ذاته، علّق الصانع الياباني ياماها قائلاً "ننتظر أن يكون بكامل لياقته لسباق جائزة فرنسا الكبرى"، الذي سيقام من 14 إلى 16 الشهر الحالي على حلبة لومان.

وخسر كوارتارارو الذي سبق له أن خضع لعملية جراحية في ساعده الايمن في حزيران/يونيو 2019، صدارة سباق اسبانيا على حلبة خيريس حيث تراجع للمركز الثالث عشر بعدما لم يعد "يملك القوة" وباتت ذراعه "كالحجر".

أولي/د ح/جأش

© 2021 AFP