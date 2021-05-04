هنري يقر بتعاونه مع دانيال إيك ضمن إطار مشروع شراء أرسنال

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة 4 شباط/فبراير 2012 لمهاجم أرسنال الفرنسي تييري هنري بعد هدفه في مرمى بلاكبيرن روفرز في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم

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لندن (أ ف ب)

أقر مهاجم أرسنال السابق الفرنسي تييري هنري بتعاونه مع مؤسس منصة البث التدفقي العملاقة في الخدمات الصوتية والموسيقى "سبوتيفاي" السويدي دانيال إيك ضمن مشروع عملية شراء النادي الانكليزي، لكنه حذّر أن المفاوضات يمكن أن تستغرق "فترة طويلة".

وارتبط اسم الهداف التاريخي لنادي "المدفعجية"، مع زميليه السابقين مواطنه باتريك فييرا والمهاجم الهولندي دنيس بيرغكامب ضمن إطار عملية بيع النادي، كدعائم سيرتكز عليها إيك من أجل إعادة أرسنال إلى الواجهة الكروية.

وأفاد هنري (43 عاماً) قناة "سكاي سبورت" ليل الإثنين "لقد اتصل بنا، وقمنا بالاستماع إليه"، مضيفاً "عندما تيقنا أن هدفه إنغماس الجماهير قبل أي أحد آخر، إلتقينا بجمعية المشجعين لنقول لهم بأن ما نريده القيام به هو أن نعيدهم إلى النقاش".

وكان الملياردير السويدي أشار الاسبوع الماضي في صفحته الخاصة على "تويتر" إلى إهتمامه بشراء نادي "المدفعجية" والمملوك من الملياردير الأميركي ستان كرونكي عبر مجموعته "كرونكي سبورتس أند إنترتاينمنت" (كاي أس اي).

غير أن كرونكي أخمد نيران هذه الشائعات في مهدها بقوله في بيان "في الأيام المنصرمة لاحظنا تكهنات في وسائل الإعلام تتعلّق بعرض استحواذ نادي أرسنال"، مؤكداً "ما زلنا ملتزمين بنسبة 100 في المئة تجاه أرسنال ولن نبيع أي حصّة في النادي. لم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عرض".

وبحسب تصريح هنري، فإن الملياردير السويدي "يريد إستعادة الحمض النووي لأرسنال، هويته الضائعة منذ فترة طويلة".

وأردف قائلاً "قال إيك أنه جمع الأموال من أجل أن يضمن تأمين صفقة جيدة. الآن عليهم الاستماع ومعرفة ما بامكانهم القيام به".

وأكد المهاجم الدولي السابق الذي قاد أرسنال للفوز بلقب موسم 2003-2004 من دون خسارة أي مباراة، أن "عملية الاستحواذ ستأخذ وقتاً طويلاً، وفي حال حصل ذلك، لن تكون الامور سهلة".

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري الممتاز وهو في طريقه الى تحقيق أسوأ نتيجة له منذ العام 1995.

إلا أن الفرصة أمامه للعودة الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل للمرة الأولى في خمسة أعوام، تصطدم بواقع خسارته أمام فياريال الإسباني 1-2 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي في "يوروبا ليغ"، حيث يتوجب عليه قلب الطاولة على منافسه إياباً في لندن الخميس.

© 2021 AFP