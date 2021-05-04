وفاة أسطورة إندي 500 بوبي أنسر عن 87 عاماً

جون روثروف ا ف ب/ا ف ب

بوبي أنسر (إلى اليمين) مع نجله روبي أنسر في عام 1998

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لوس انجليس (أ ف ب)

توفي أسطورة سباقات السيارات في الولايات المتحدة الأميركية روبرت "بوبي" وليام أنسر الفائز بسباق 500 ميل في إنديانابوليس في ثلاثة عقود مختلفة، عن 87 عاماً.

وجاء في بيان أصدره المشرفون على حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي الإثنين أن أنسر، المولود في 20 شباط/فبراير 1934، توفي في منزله في نيو مكسيكو الأحد.

وحقق السائق الاسطوري فوزه الأوّل في سباق إندي 500 في عام 1968، قبل أن يعاود الكرة مرتين في عامي 1975 و1981 بعد سباق مثير للجدل حيث جرد من اللقب برغم اجتيازه خط النهاية في المركز الأوّل أمام الإيطالي - الأميركي ماريو أندريتي بعدما اعتبر مفوضو السباق أن أنسر اجتاز السيارات بشكل غير قانوني بعد خروجه من منصات التوقف بالرغم من حالة حذر.

غير أن أنسر استعاد لقبه بعد خمسة أشهر من تقدمه باستئناف ضد قرار الحكام، وبات أوّل سائق يفوز بالسباق الشهير في ثلاثة عقود مختلفة، قبل أن يعادل انجازه ريك رافون ميرز الفائز أعوام 1979 و1984 و1988 و1991.

كما كان أنسر جزءًا من النجاحات الرياضية التي حققتها عائلته في عالم السباقات، حيث فاز شقيقه الأصغر آل بسباق إندي 500 أربع مرات أعوام 1970 و1971 و1978 و1987، كما تنافس أربعة أفراد من عائلته في السباق الأشهر في بلاد "العم سام".

قال رئيس إنديانابوليس موتور سبيدواي جيه دوغلاس بولز "عندما تذكر أيقونات السباقات، وتحديداً إنديانابوليس موتور سبيداوي، كان بوبي أنسر أسطورة".

وتابع "كان بامكانه أن يقود، ويفوز خلف مقود أي طراز من السيارات وعلى أي نوع من الحلبات. كان ساحراً في إندي. لكن القيادة هي مجرد قطعة مما صنع من بوبي أيقونة".

وختم قائلاً "كان لشغفه الدائم للترويج لسباقات السيارات، ولآرائه الحماسية التي لم تكن مغلفة بالسكر والتي استمرت بعد أن علّق خوذته، تأثيراً كبيراً".

وأشاد مالك فريق بينسكي، روجر بينسكي بمزايا الراحل واصفاً إياه بالـ "سائق الحقيقي".

ويتضمن سجل إنسر الذي حقق فوزه الاخير في بطولة إندي كار في سباق 500 مايل في إنديانابوليس في عام 1981 قبل أن يعلن اعتزاله، 35 فوزاً كما أحرز لقب البطولة مرتين في عامي 1968 و1974.

واعتبر سباق إندي 500 مهد نجاحات الراحل حيث تمكن من احتلال احد المراكز العشرة الاولى في خلال 10 مناسبات من أصل 19 مشاركة.

© 2021 AFP