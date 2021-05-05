إيران تعلن رصد ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا

عطا كناره ا ف ب/ارشيف

سيدة تضع كمامة للوقاية من كوفيد-19 أثناء عبورها جسرا للمشاة في طهران في 20 نيسان/أبريل 2021.

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طهران (أ ف ب)

رصدت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، ثلاث إصابات بالنسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا التي يعزى إليها الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالهند، وفق ما أعلن وزير الصحة الأربعاء.

وأفاد الوزير سعيد نمكي "في محافظة قم (وسط إيران)، حددنا ثلاث حالات مؤكدة بين (رعايا من) الهنود المتواجدين في المحافظة"، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للوزارة.

وأكد مدير دائرة العلاقات العامة في الوزارة كيانوش جهانبور لوكالة فرانس برس، ان هذه الحالات "هي أولى الإصابات المؤكدة بالمتحور الهندي" في إيران.

وسجلت رسميا في قم في شباط/فبراير 2020، أولى حالات كوفيد-19 في إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الجمهورية الإسلامية أكثر دول المنطقة تأثرا بالفيروس، وهي سجلت منذ أواخر آذار/مارس، ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات، في ما وصفه مسؤولون بـ"موجة وبائية رابعة" هي الأشد حتى الآن.

وأشار نمكي الى أن الموجة بدأت بالانحسار "تدريجيا في بعض المحافظات"، لكنه شدد على أن العاملين في المجال الصحي باتوا "متعبين بشدة" جراء مكافحة الوباء، داعيا الناس الى التزام الاجراءات الوقائية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 73,568 شخصا من أصل مليونين و591 ألفا و609 إصابات، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء.

وسبق لمسؤولون إيرانيين، بينهم نمكي، التأكيد أن الأرقام الرسمية لا تعكس بشكل كامل الأرقام الفعلية.

وتأمل إيران في أن تساهم عملية التلقيح الوطنية التي أطلقت رسميا في شباط/فبراير الماضي، في مكافحة تفشي الوباء، على رغم أنها تمضي بأقل من السرعة والانتشار المطلوبين.

وإضافة الى الاستيراد، تأمل إيران في أن تبدأ قريبا بانتاج لقاحات محلية بناء على مشاريع يتم تطويرها محليا، بلغ بعضها مرحلة الاختبارات السريرية.

© 2021 AFP