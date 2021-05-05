الدوري الاميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو يتعملق امام نتس ويقود ميلووكي الى الـ"بلاي اوف"

Stacy Revere غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس انتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس خلال المباراة ضد بروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 4 ايار/مايو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز الثاني على بروكلين تنس في غضون ثلاثة ايام، بنتيجة 124-118 الثلاثاء ليبلغ الادوار الاقصائية "بلاي اوف" من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ولم تخيّب قمة المنطقة الشرقية بين الغريمين الآمال حيث بقيت المنافسة حامية الوطيس قبل أن يبتعد باكس قليلا في الربع الاخير، ليجدد فوزه على فريق المدرب ستيف ناش بعد أن أسقطه الاحد 117-114.

وأضاف أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين 12 متابعة واربع تمريرات حاسمة ليخطف الفوز لباكس الذي بات خامس المتأهلين الى الـ"بلاي اوف" بعد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، نتس، فينيكس صنز ويوتا جاز.

وحقق باكس فوزه الـ41 هذا الموسم مقابل 24 هزيمة ليبقى ثالث المنطقة الشرقية خلف نتس الثاني الذي سقط للمباراة الثالثة تواليًا.

وأضاف كل من جرو هوليداي وكريس ميدلتون 23 نقطة من جانب الفائز، فيما أحرز برين فوربس 14 من مقاعد البدلاء.

من جانب الخاسر، سجل كايري ارفينغ 38 نقطة مقابل 32 لكيفن دورانت، 12 لجو هاريس و10 لكل من جيف غرين ومايك جيمس في ظل استمرار الهداف الاخر جيمس هاردن.

من جهته، قلل يانيس (26 عامًا) من أهمية الفوز "كان انتصارًا جيدًا، أنا سعيد أننا قدمنا أداء جيدًا لمشجعينا وأن نتعلم من هذه المباريات، لكن هذا كل شيء...لن يتذكر أحد هذه المباريات عندما نصبح في الادوار الاقصائية".

© 2021 AFP