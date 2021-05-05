الرئيس الإسرائيلي يبحث اختيار مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة

مناحيم كهانا, غيل كوهين-ماغين, ديبي هِل ا ف ب

مجموعة من الصور أعدت في الخامس من أيار/مايو 2021 تظهر من اليسار إلى اليمين زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء خطابهما في يوم ذكرى القتلى الإسرائيليين في القدس في 13 نيسان/ابريل 2021

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القدس (أ ف ب)

يجتمع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء مع زعماء الأحزاب لمشاورتهم حول إلى من عليه أن يوكل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بذلك واستمرار حالة الجمود السياسي التي تعيشها الدولة العبرية.

فاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست في انتخابات 23 آذار/مارس الماضي التي جعلت نتائجها تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدًا مهمة كأداء.

وكان أمام نتانياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات رابعة غير حاسمة في أقل من عامين.

لكنه مع انتهاء تفويضه منتصف ليل الثلاثاء، أبلغ الرئيس ريفلين بعدم قدرته على إنجاز المهمة.

سلط فشل نتانياهو الضوء على الانقسامات العميقة في صفوف الناخبين الإسرائيليين الذين توزعت أصواتهم على معظم الأحزاب السياسية بما في ذلك اليمينية المتشددة وحزب إسلامي محافظ.

وأعرب ريفلين عن شكوكه في قدرة أي نائب آخر على تشكيل الحكومة.

وتوقع خبراء سياسيون الأربعاء قيام الرئيس الإسرائيلي بمنح فرصة لتشكيل الحكومة ليائير لبيد، زعيم المعارضة والمذيع التلفزيوني السابق إذ حل حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا.

الأربعاء، التقى ريفلين بكل من لبيد والزعيم اليميني المتشدد نفتالي بينيت الذي قد يصبح صانع ملوك على الرغم من حصول حزبه يمينا على سبعة مقاعد فقط.

- صفقة لابيد بينيت -

لطالما كان بينيت حليف نتانياهو وعهد له الأخير حقيبة الدفاع لكن ما لبثت علاقة الرجلين أن تفككت.

ويواجه رئيس الوزراء تهما بالفساد حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

واستمعت المحكمة في الخامس من نيسان/أبريل المنصرم إلى إحدى الشهادات التي جاء فيها أن بينيت هو من قاد حملة التشهير ضدّ رئيس الوزراء.

وقال بينيت الإثنين إنه كان سيبرم صفقة مع نتانياهو لكنه توصل إلى نتيجة أن رئيس الوزراء غير قادر على تشكيل ائتلاف حكومي.

وحصل لبيد الأربعاء على تأييد زعيم حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر، ويبدو أن لبيد في طريقه للحصول على المزيد من دعم الكتل المناهضة لنتانياهو كخيار أفضل لتشكيل الحكومة.

وقال لبيد إنه عرض على بينيت صفقة تناوب على منصب رئاسة الوزراء ضمن ائتلاف دوري من أجل الوصول إلى اتفاق يمكن أن ينهي بقاء نتانياهو في السلطة والمستمر منذ 12 عاما.

وصرح بينيت الإثنين أنه سيدعم تشكيل حكومة "وحدة" في حال فشل نتانياهو في ذلك خاصة وأنه يضع ضمن أولوياته تجنب الذهاب إلى انتخابات هي الخامسة خلال أقل من ثلاث سنوات.

- أوراق رابحة -

وصل نتانياهو إلى السلطة في العام 1996 لمدة ثلاث سنوات، وعاد في العام 2009 ومازال إلى اليوم. فهو معروف بحنكته السياسية ويتوقع أن ما زالت لديه أوراق يلعبها.

أشارات تقارير عدة الأربعاء إلى محاولة حزبه الليكود ضمان حصول بينيت على تفويض ريفلين وليس لبيد.

وفي حال رأى ريفلين عدم قدرة أي نائب على تشكيل الحكومة، سيكون عليه تحويل الأمر إلى البرلمان ومنحه مهلة 21 يوما لترشيح رئيس للوزراء أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

خلُص استطلاع للرأي نشره الأربعاء المعهد الإسرائيلي للديموقراطية أن 70 في المئة من الإسرائيليين يتوقعون فشل محادثات تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.

ويعتبر هذا التوقع بارقة أمل لنتانياهو الذي ينسب إليه الفضل في احتواء فيروس كورونا بعد حملة التطعيم الطموحة التي قادها.

ويعمل نتانياهو وحلفاؤه على سن قانون ينتخب بموجبه الشعب رئيس الوزراء مباشرة أملًا في الفوز بالتكليف، لكنه لا يملك غالبية في الكنيست لذك.

© 2021 AFP