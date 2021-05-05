دورة مدريد: أول فوز لمدفيديف على التراب منذ 2019

الروسي دانييل مدفيديف رمي مضربه على الارض خلال مباراته في الدور الثاني من دورة مدريد لكرة المضرب في 5 ايار/مايو 2021

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باريس (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا عالميًا والعائد إلى المنافسات الدور الثالث من دورة مدريد، ثالثة دورات الماسترز للالف نقطة، بعدما عوّض تأخره الاربعاء أمام الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الى فوز 4-6، 6-4، 6-2.

وهذا الفوز الاول للروسي على الملاعب الترابية منذ نيسان/ابريل 2019 في نهائي دورة برشلونة، عندما خسر أمام النمسوي دومينيك تيم.

ويُعدّ مدفيديف من غير المحبّذين للملاعب الترابية حيث خرج من الدور الاول في بطولة رولان غاروس الفرنسية في مشاركاته الاربع، ولم يخف ذلك اليوم حيث بدا غاضبًا عند فترة الاستراحة بعد خسارته المجموعة الاولى، عندما رمى مضربه على الارض وقال "لا أريد اللعب على هذه الأرضية".

وفي مفارقة طريفة وبعد فوزه بالمباراة، كتب اللاعب المعفى من خوض الدور الأول عبارة "أحبّ التراب" على الكاميرا.

وهذا الفوز الاول له في مدريد في ثالث مشاركة، في حين لم يحقق أي انتصار في مشاركتين في روما.

وعاد مدفيديف الى المنافسات بعد اصابته بفيروس كورونا منتصف نيسان/ابريل ما أجبره على الغياب عن دورة مونتي كارلو للماسترز، إذ غاب منذ خسارته ضد الاسباني روبرتو باوتيستا اوغوت في ربع نهائي دورة ميامي للماسترز في 31 آذار/مارس.

وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع مدفيديف مع دافيدوفيتش فوكينا المصنف 49 عالميًا.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثالث مع التشيلي كريستيان غارين المصنف 25 عالميًا، حيث سبق أن التقيا مرة واحدة سابقًا خرج الروسي فائزًا في الدور الـ16 من دورة كندا للماسترز عام 2019.

كسر الروسي إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الاولى ما وضعه في موقع مؤاتٍ للفوز بها، إلا ان الاخير رد التحية في الشوط التالي قبل ان يكرره في الاخير ويحسم المجموعة لصالحه وسط غضب مدفيديف.

إلا أن حامل لقب البطولة الختامية العام الماضي ووصيف استراليا المفتوحة، استعاد رباطة جأشه وكسر إرسال الاسباني في الشوط الثالث من الثانية قبل ان يخسره مجددًا في السادس. إلا أنه رد التحية في السابع ليمضي قدمًا ويحسمها لصالحه، قبل ان ينتفض في الاخيرة كاسرًا ارسال منافسه مرتين ويحسمها 6-2.

وأقصى الروسي الآخر أصلان كاراتسيف المتألق في عام 2021 نظيره الارجنتيتي دييغو شفارتسمان المصنف تاسعًا عالميًا ليبلغ الدور الثالث بعدما عوّص تأخره بمجموعة الى فوز 2-6، 6-4، 6-1.

وهذه المرة الثانية التي يتفوق فيها كاراتسيف المصنف 27 عالميًا على شفارتسمان في ثاني لقاء بينهما بعد أن أطاح به في الدور الـ32 من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، في شباط/فبراير الماضي.

ويقدم كاراتسيف (27 عامًا) الذي حقق المفاجأة في استراليا عندما أصبح أول لاعب في العهد الحديث يتأهل الى المربع الذهبي لاحدى بطولات الغراند سلام في مشاركته الاولى، مستويات مميزة هذا الموسم وحقق لقبه الاول في مسيرته الاحترافية في دبي.

ويلتقي كاراتسيف تاليًا مع الاوزبكستاني ألكسندر بوبليك المصنف 44.

- بادوسيا اول اسبانية في نصف النهائي -

ولدى السيدات حيت تعتبر الدورة إحدى دورات الألف (دبليو تي ايه 1000) أيضًا، أصبحت الاسبانية باولا بادوسا (62 عالميًا) أول لاعبة اسبانية تبلغ نصف النهائي في مدريد بعد فوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش (11 عالميًا) 6-4، 7-5.

ومع نهاية المباراة، قبّلت بادوسا أرض الملعب وسط فرحة عارمة حيث من المتوقع ان تقفز في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات.

وتنتظر بادوسا (23 عامًا) المشاركة في بطاقة دعوة، مواجهة نارية في المربع الذهبي ضد الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى او التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة اللتين تلتقيان لاحقًا.

وسبق أن تفوّقت بادوسا على بارتي في الدور ربع النهائي من دورة شارلستون الاميركية هذا العام.

وكررت بادوسا تفوقها على بنتشيتش في ثاني لقاء جمعهما بعد أن أطاحت بها أيضًا من الدور الـ32 من شارلستون هذا العام.

© 2021 AFP