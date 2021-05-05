دوري الأبطال: تشلسي يهزم ريال مدريد ويلحق بمانشستر سيتي الى النهائي

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

مدرب تشلسي الألماني توماس توخل يحتضن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إثر فوزه على ريال مدريد الاسباني 2-صفر، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 5 أيار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

بلغ تشلسي الانكليزي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الاسباني 2-صفر، الأربعاء في لندن في اياب الدور نصف النهائي.

وسجل الالماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.

وكان تشلسي عاد بالتعادل الايجابي 1-1 من مدريد الاسبوع الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الابطال بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.

وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي في اسطنبول.

ونجح مدرب تشلسي الالماني توماس توخل الذي تسلم تدريبه مطلع العام الحالي في بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية توالياً بعد أن خسر العام الماضي عندما كان على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان الفرنسي أمام بايرن ميونيخ صفر-1.

ونجح توخل أيضاً في قيادة الفريق اللندني الى نهائي كأس انكلترا حيث سيلتقي مع ليستر سيتي خلال الشهر الحالي.

وعلى الرغم من سيطرة ريال مدريد على الكرة لم يشكل خطورة تذكر على مرمى الحارس السنغالي إدوار مندي، قبل أن يفتتح فيرنر التسجيل مستغلاً كرة مرتدة من العارضة سددها مواطنه كاي هافيرتس فتابعها برأسه داخل الشباك.

وحسم ماونت النتيجة نهائياً في صالح فريقه قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد مجهود فردي من الاميركي كريستيان بوليسيك ليسدد في الشباك من مسافة قريبة.

© 2021 AFP