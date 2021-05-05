فورمولا واحد: غروجان يودع "الفئة الأولى" بتجربة خاصة مع مرسيدس

برين لينون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

سيارة هاس الفرنسي رومان غروجان تحترق بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي وانشطارها إلى نصفين على حلبة صخير خلال جائزة البحرين الكبرى في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

أعلن مرسيدس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء أن الفرنسي رومان غروجان سيعود للجلوس خلف مقود سيارة أحادية المقعد لخوض معه تجربة خاصة نهاية حزيران/يونيو المقبل في فرنسا، بعد تعرّضه لحادث مروع في العام الماضي ومغادرته للبطولة إثر تخلي فريقه السابق هاس عن خدماته.

وقال الفرنسي في بيان نشره على موقع الصانع الألماني "متشوق لفكرة الجلوس مجدداً داخل هيكل سيارة فورمولا واحد! ستكون فرصة استثنائية بالنسبة لي، قيادة سيارة مرسيدس بطلة العالم ستكون تجربة فريدة".

وتابع ابن الـ 35 عاماً "أنا ممتنٍ جداً لمرسيدس وتوتو" وولف مدير الحظيرة المهيمنة على لقب السائقين والصانعين في البطولة العالمية منذ عام 2014، وتحديداً منذ بداية حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).

وسيقود السائق الفرنسي - السويسري الذي هجر حلبات الفورمولا واحد بعد تخلي فريقه السابق هاس الاميركي عنه نهاية العام الماضي، سيارة مرسيدس في 27 حزيران/يونيو المقبل في "لفات استعراضية" خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى، وثم في 29 منه لتجارب خاصة ستقام أيضاً على حلبة بول ريكار دو كاستيليه غرب فرنسا.

ونجا غروجان من حادث مروع تعرض له على حلبة صخير البحرينية العام الماضي خلال جائزة البحرين الكبرى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما اصطدمت سيارته هاس بالحاجز الحديدي بسرعة 220 كلم/س وانشطرت إلى قسمين واحترقت، فيما نجح الفرنسي في الخروج من لهب النيران سالماً مع مجرد حروق في يديه كلتيهما وإلتواء في الكاحل الأيسر وكدمات.

وسيجلس الفرنسي خلف مقود سيارة مرسيدس طراز 2019، بعد وعد قطعه فريق "الأسهم الفضية" لغروجان للقيام بهذه التجربة.

وشرح غروجان كيف أبصرت هذه الفكرة النور قائلاً "المرة الأولى التي سمعت فيها عن إمكانية قيادة سيارة مرسيدس، كنت راقداً في فراشي في المستشفى في البحرين، عندما تحدث توتو إلى وسائل الإعلام وأطلق الدعوة. رؤية هذا التصريح أعاد رفع معنوياتي".

وختم قائلاً "لفة أخيرة أمام جماهيري في جائزة فرنسا الكبرى داخل سيارة فورمولا واحد، ماذا سأطلب أكثر؟".

وضمن السياق ذاته، قال وولف إن مرسيدس "لم تكن تريد أن يكون حادث غروجان اللحظة الأخيرة له داخل هيكل سيارة فورمولا واحد"، مضيفاً "أردنا أن نتأكد أن ذكرياته الأخيرة (في الفورمولا واحد) ستكون خلف مقود سيارة توجت بطلة العالم"

ويرتبط وولف بعلاقة صداقة مع غروجان مذ كان الأخير يسابق في بطولة فورمولا3.

وعقّب البريطاني لويس هاميلتون، المتوج ست مرات بطلاً للعالم مع مرسيدس، ممازحاً "أتشوق لرؤيته في فرنسا واستقباله في الفريق خلال عطلة نهاية الاسبوع، حتى لو أنه سيعرف اسرار سيارتي "دبليو 10" لعام 2019".

ويخلو سجل غروجان من أي فوز في الفئة الأولى في خلال 10 أعوام قضاها على الحلبات، منها الخمسة الاخيرة مع هاس الاميركي، قبل أن يغادر إلى بلاد "العم سام" حيث يكتشف غمار منافسات بطولة إندي كار الأميركية في عام 2021.

أولي/د ح/جأش

© 2021 AFP