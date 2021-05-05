يلين تعتبر ان رفع معدلات الفوائد قد يكون ضروريا مع خطط الاستثمار

نيكولاس كام اف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء أنه سيكون من الضروري على الأرجح رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قليلا لتجنب ارتفاع نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار التي قدمها الرئيس جو بايدن.

وشكلت تصريحات يلين عاصفة صغيرة أدت إلى هزة في أسواق المال، ما اضطرها للتوضيح في وقت لاحق أن تصريحاتها ليست توقعات ولا توصيات للاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة.

وبعد حصوله على موافقة على خطة أولى للإنقاذ بقيمة 1,9 ترليون دولار في آذار/مارس، عرض بايدن اقتراحين إضافيين تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو أربعة ترليونات دولار على مدى عقد يمولا بشكل أساسي من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأميركيين الأكثر ثراء.

وقالت يلين في مؤتمر نظمته مجلة "ذي أتلانتيك" إنه "قد يكون من الضروري رفع معدلات الفائدة قليلا لضمان عدم حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الإضافية (المتعلقة بخطط الاستثمار) ضئيلة نسبيا مقارنة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد".

ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، وقام تخفيضها إلى هامش بين الصفر و0,25 بالمئة في آذار/مارس 2020 لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة بوباء كوفيد-19.

وشكل تعليق يلين مفاجأة لأن الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي تدرك الأهمية التي يتم إيلاؤها لاستقلالية المؤسسة حيال السلطة السياسية. وقالت في وقت لاحق في منتدى نظمته صحيفة وول ستريت جورنال إن تصريحاتها "ليست توقعات ولا توصية"، مؤكدة أنها تولي هي شخصيا أهمية لهذه الاستقلالية.

ويؤكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من جهته، أنه ما زال من السابق لأوانه التفكير في رفع معدلات الفائدة.

- ضغوط على الأسعار -

لكن المخاوف ما زالت قائمة بشأن تضخم مرتفع جدا تغذيه خطة الطوارئ التي تبلغ قيمتها ألفي مليار دولار تقريبا وأقرت في آذار/مارس، والخطتان الاستثماريتان اللتان قدمهما جو بايدن وتتجاوز قيمتهما الإجمالية 3800 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقالت يلين الجمعة إن "هذه استثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسيا ومنتجا".

وأضافت أن هذا التضخم - بلغ 2,3 بالمئة في آذار/مارس على مدى عام أي أكثر من السقف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي ب2 بالمئة - مؤقت مع "ضغوط على الأسعار" لمدة "حوالى ستة أشهر" مرتبطة باختناقات المصانع وقطاع النقل في مواجهة الطلب الكبير، وآثار انخفاض الأسعار بالمقارنة مع 2020.

قدم جو بايدن مؤخرًا خطتين منفصلتين تبلغ قيمة الأولى 1,8 ترليون دولار ومدتها عشر سنوات وهي مخصصة للعائلات الأميركية، بينما تبلغ قيمة الخطة الثانية للاستثمار في البنية التحتية ترليوني دولار ومدتها ثماني سنوات.

ويفترض أن يتم تمويل هذه الاستثمارات خصوصا عبر زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وعلى الأميركيين الأكثر ثراء.

وتحدثت يلين عن تقديرات تفيد أن "الهوة" بين ما تجمعه الحكومة فعليا من الضرائب وما يمكن أن تجمعه إذا دفع الجميع الضرائب المستحقة "تزيد على سبعة ترليونات دولار خلال عقد".

وشددت على أن الهدف هو "ردم هذه الهوة".

ومع ذلك لا يبدو الكونغرس قريبا من تبني هذه الإجراءات بسبب الخلافات في داخله.

وقالت وزيرة الخزانة إن الولايات المتحدة قد تعود إلى التوظيف الكامل اعتبارا من 2022.

وسيتم الإعلان عن معدل البطالة لشهر نيسان/ابريل الجمعة بينما تفيد تقديرات أنه تم إحداث حوالى مليون وظيفة خلال الشهر.

© 2021 AFP