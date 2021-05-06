احتجاج نحو 50 قارب صيد فرنسيا عند ميناء جيرسي البريطاني

سمير الدومي ا ف ب

أحد القوارب الفرنسية المشاركة في الاحتجاج أمام ميناء سانت هيلير قبالة جزيرة جيرسي في بريطانيا 6 أيار/مايو 2021

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سانت هيلير (Jersey) (أ ف ب)

تجمّع نحو 50 قارب صيد فرنسيا للاحتجاج عند ميناء رئيسي تابع لجزيرة جيرسي البريطانية الخميس في ظل تجدد التوتر بين فرنسا وبريطانيا بشأن الصيد.

وتجمّعت القوارب أمام ميناء سانت هيلير للفت الأنظار إلى ما تعتبرها قيودا غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد بريكست، وفق ما أفاد مصور لفرانس برس في المكان.

ولم يتضح إن كانت تنوي إغلاق الميناء أو إن كانت ستسمح بدخول وخروج القوارب الأخرى.

وقال الصيّاد كاميل لسوريوي لفرانس برس من على متن قاربه "أمر مذهل بأن ننجح في توحيد الجميع" للمشاركة في التجمّع.

وأشار لسوريوي الذي قدم من ميناء كارتريه الفرنسي قبالة جيرسي إلى أنه من المرتقب أن تغادر سفينة شحن ميناء سانت هيلير.

وتابع "يبدو أن الجميع قرروا منعها من المغادرة. تتحرّك قوارب الصيد للتموضع عند مدخل الميناء"، مشددا على أنها "تظاهرة سلمية".

وحذّرت فرنسا الثلاثاء من أنها تنظر في الرد بعدما فرضت المملكة المتحدة قواعد تحكم وصول قوارب الصيد الفرنسية إلى الجزر القريبة من المانش.

وأشارت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان إلى أن فرنسا قد تقطع الكهرباء عن الجزيرة كملاذ أخير.

وأرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء سفينتين ضمن دورية إلى جيرسي على خلفية المخاوف بشأن إغلاق سانت هيلير.

© 2021 AFP